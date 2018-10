Bị Trường Sĩ quan Thông tin trả về, nam sinh hái măng kiếm sống

Trước đó, theo thông tin từ Báo Tiền Phong, trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, em Quang Quốc Việt đạt được tổng điểm 22,35 (tính cả điểm ưu tiên). Em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Sĩ quan Thông tin (đóng tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và đủ điều kiện trúng tuyển. Ngày 24.8, sau khi có giấy báo của nhà trường gửi về, gia đình Việt đã vay mượn tiền, bắt xe đưa em vào Nha Trang để nhập học. Bất ngờ, sau khi vào học được 2 tuần, Việt bị nhà trường thông báo trả về gia đình và địa phương. Tại thông báo số 1361 của Trường Sĩ quan Thông tin, lý do trả Việt về địa phương là vì em bị lao phổi, sức khỏe loại 5. Sau khi nhận được thông báo, Việt bị sốc nặng. Trở về địa phương, em được gia đình đưa đi kiểm tra lại sức khỏe ở Bệnh viện Lao phổi Nghệ An. Các y, bác sĩ ở đây kết luận tim phổi em hoàn toàn bình thường, không hề bị bệnh lao phổi. Nhận được kết quả, gia đình Việt lại tiếp tục vay mượn tiền, mang theo kết quả khám lại ở Bệnh viện Lao - Phổi Nghệ An vào Trường Sĩ quan Thông tin để xin nhà trường xem xét. Sau đó, Việt được Trường Sĩ quan Thông tin hướng dẫn, giới thiệu phúc tra lại sức khỏe tại Bệnh viện Quân y Trung ương 175 (TP.HCM). Tại đây các bác sĩ quân đội xác định Việt không hề bị vấn đề về hô hấp, “lao phổi” nhưng không đạt tiêu chuẩn về cân nặng và chiều cao. Chia sẻ trên Dân trí, đại tá Bùi Sơn Hà - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, khi thấy 2 kết quả của 2 viện khác nhau, nhà trường đã làm công văn hỏa tốc, báo cáo lên Hội đồng tuyển sinh Bộ Quốc phòng để xin kết luận cuối cùng. Trường hợp em Việt nếu được Hội đồng tuyển sinh Bộ Quốc phòng xem xét, có thể chiếu cố thì nhà trường hoàn toàn ủng hộ, nhận vào học.