Bị xe tải cuốn vào gầm, bé gái cùng mẹ tử vong tại ngã tư ở Sài Gòn

(Dân Việt) Bị xe tải cuốn vào gầm ở ngã tư An Sương, bé gái khoảng 3 tuổi tử vong tại chỗ, riêng người mẹ được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn khiến bé gái cùng mẹ tử vong

Thông tin ban đầu, sáng 6/10, xe tải do tài xế Nguyễn Nho Phước (44 tuổi, quê Phú Yên) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 22 hướng từ Tây Ninh về TP.HCM, khi đến ngã tư An Sương (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) thì xảy ra va chạm với xe máy do người phụ nữ chở con gái khoảng 3 tuổi chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến bé gái ngã xuống đường tử vong tại chỗ, người mẹ được chuyển đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên đã không qua khỏi.

Tại hiện trường, thi thể bé gái xấu số nằm cách đuôi xe tải hơn 30 mét, riêng xe máy bị kẹt cứng dưới gầm xe tải.

Khu vực ngã tư An Sương được mệnh danh là khu vực “tử thần” vì đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra khiến nhiều người mất mạng.

Xe máy bị cuốn vào gầm và bị xe tải kéo lê hơn 30m trên đường

Khu vực ngã tư An Sương đã từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn đau lòng nên nhiều người ví là ngã tư “tử thần”