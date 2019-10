Bị xử phạt vì đăng clip vu khống một giám đốc trên mạng xã hội

Nhằm mục đích câu like, tăng lượt người thích để thu hút quảng cáo trên facebook đối tượng đã đăng clip vu khống, gây mất uy tín của tổ chức, cá nhân.

Ngày 8/10, Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã có quyết định xử phạt hành chính đối với Phạm Thế Thừa (27 tuổi, ngụ thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi) vì có hành vi đăng clip không đúng sự thật, gây mất uy tín tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội facebook.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận đơn tố cáo của bà Đoàn Thị Thúy H., Giám đốc chi nhánh một công ty bảo hiểm tại TP.Quảng Ngãi về việc bị kẻ xấu sử dụng fanpage "Tin Quảng Ngãi" trong trang facebook để đăng tải clip, bài viết có nội dung vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự công ty, nhân phẩm.

Nội dung của clip cho rằng: "Bà H. lợi dụng chức quyền vay mượn tiền không trả, bà con trong tỉnh và ngoài tỉnh, đừng làm ăn hay giao dịch với công ty này nữa, lừa đảo mọi hành vi để chiếm tài sản của dân...".

Phạm Thế Thừa tại cơ quan công an. Ảnh: V.N

Sau khi tiếp nhận đơn, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác minh làm rõ chủ trang fanpage "Tin Quảng Ngãi" là Phạm Thế Thừa (27 tuổi, ngụ thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi). Sau khi Công an mời lên làm việc, Thừa khai nhận clip trên do mình tải lại từ một tài khoản facebook khác nhằm mục đích câu like để thu hút quảng cáo, kiếm lợi nhuận, chứ hoàn toàn không hề biết nguồn gốc clip, nhân vật trong clip là ai, người như thế nào...

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đang củng cố hồ sơ, xử lý ông Dương Tùng Long (ngụ Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) - người đăng clip trên lên trang facebook "Long Dương" do ông Long làm chủ để Phạm Thế Thừa tải lại clip, đăng lên trang fanpage của mình.