Biển người chen chân xoa tiền lẻ lên chuông, mái chùa Yên Tử cầu lộc

(Dân Việt) Người dân đi lễ chùa Yên Tử chen nhau xoa tiền lẻ lên chuông, khánh ở chùa Đồng cầu lộc, bình an cho gia đình trong năm mới.

Lễ khai Hội xuân Yên Tử diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm thuộc dự án Khu Trung tâm lễ hội Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh).

9h sáng 25/2 (tức mồng 10 tháng Giếng), lễ khai Hội xuân Yên Tử diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm thuộc dự án Khu Trung tâm lễ hội Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh). Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo Giáo hội Hội Phật giáo Trung ương, lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Quảng Ninh và hàng nghìn du khách, phật tử đã về dự.

Hàng ngàn người dân, phật tử tham dự lễ khai Hội xuân Yên tử

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tham dự ngày khai hội Yên Tử

Ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm người dân đã đến Yên Tử đông ngẹt. Tại các bến xe điện, từng dòng người xếp thành hàng dài nối đuôi nhau chờ đến lượt đi. Các điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông đã được giải tỏa, bãi đỗ xe được quy hoạch. Quầy hàng ở khu vực chân núi, ga cáp treo có giá niêm yết rõ ràng, nhiều thùng rác được bố trí dọc đường lên chùa Đồng. Công nhân vệ sinh có mặt dọc tuyến đường để dọn dẹp rác góp phần giảm lượng rác vứt bừa bãi.

Từ chân núi Yên Tử lên đến chùa Đồng dài 4km, vì vậy nhiều du khách đã chọn đi cáp treo thay vì đi bộ.

Do ngày khai hội Yên Tử rơi vào ngày nghỉ cuối tuần nên lượng khách đổ về Yên Tử đông, từ sáng đến trưa, tuyến đường từ chùa Giải Oan lên chùa Đồng tắc nghẽn trong nhiều giờ liền. Lực lượng bảo vệ, cảnh sát cơ động đã được huy động để phân luồng, đảm bảo an ninh cho du khách.

Du khác đổ về khu vực chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử

Từng dòng người nối đuôi nhau đi lên chùa Đồng

Du khách đứng đông nghẹt dâng hương tại khu vực chùa Đồng

Sau khi dâng hương, một số bạn trẻ đã ghi lại những bức hình chụp tại chùa Đồng

Tại khu vực chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử, người dân dùng tiền với các loại mệnh giá, đua nhau xoa lên khánh, chuông và khắp chùa Đồng. Một số bạn trẻ trèo lên cả lan can, nhét tiền vào mái chùa.

Du khách xoa tiền lẻ vào chuông ở chùa Đồng lấy may đầu năm

Một số người xoa cả lá bùa cầu may vào chuông chùa

Du khách ghi điều ước vào vải đỏ và buộc vào cột đình chùa Đồng lấy may

Bà Nguyễn Thị Hồng (55 tuổi) quê ở Hà Nam cho biết, bà cùng với gia đình đến Yên Tử từ tối hôm 24/2. “Do lên tới Yên Tử đã tối nên gia đình tôi quyết định ở lại và sáng sớm nay (25/2) hành hương lên chùa Đồng dâng hương. Đường hơi khó đi và hơi mệt nhưng các thành viên đều thấy phấn khởi khi về tới đất phật”, bà Hồng nói.

Theo Ban tổ chức Lễ hội, mặc dù từ ngày 1/1/2018, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện việc thu phí tham quan danh thắng Yên Tử với 40.000 đồng/lần/người lớn và 20.000 đồng/lần/trẻ em; việc miễn, giảm phí sẽ được áp dụng cho một số trường hợp theo chính sách của Nhà nước nhưng lượng khách đến với Yên Tử từ đầu năm tới nay vẫn tăng cao.

Ông Lê Tiến Dũng – Trưởng Ban quản lý di tích Yên Tử cho biết, để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân thập phương tới du xuân, trẩy hội đầu năm được an toàn, UBND tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ công an, CSGT, CSTT chốt trực từ đường quốc lộ vào khu di tích Yên Tử phân luồng phương tiện, chống trộm cắp, cướp giật.

Theo ông Dũng, riêng ban quản lý di tích và đơn vị vận hành cáp treo huy động thường trực khoảng 200 cán bộ, nhân viên điều hành, hướng dẫn du khách hành hương, phối hợp với các đơn vị công an nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự toàn bộ khu vực núi Yên Tử. Năm 2017, quần thể di tích Yên Tử tiếp đón khoảng 1,5 triệu lượt du khách tới tham quan. 9 ngày đầu tháng giêng, khu quần thể di tích Yên Tử tiếp đón khoảng 200.000 lượt du khách tới du xuân, hành lễ.