Bình Phước nghiêm cấm cán bộ sang Campuchia đánh bạc

(Dân Việt) Ngày 4/10, nguồn tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước vừa ra văn bản nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức sang Campuchia đánh bạc, trong bối cảnh người dân Bình Phước sang Campuchia đánh bạc diễn biến rất phức tạp…

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm đã ký ban hành công văn số 2752/UBND-NC, về việc phòng ngừa, ngăn chặn người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể tỉnh, UBND huyện - thị xã - thành phố, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh, về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội…

Chủ động phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia tuyên truyền, tố giác, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc.

"Cò" dắt mối đánh bạc ở biên giới Bình Phước với Campuchia. Ảnh: L.P

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị, nhân dân phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhấn mạnh: “Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức sang Campuchia tham gia đánh bạc và tuyên truyền người thân trong gia đình không sang Campuchia đánh bạc, xử lý nghiêm các trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm”.

Công an tỉnh phối hợp Bộ đội biên phòng, Cục Hải quan tỉnh xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát người và phương tiện đi lại khu vực biên giới có dấu hiệu chở người sang Campuchia đánh bạc.

Hàng ngày, có hàng trăm người Việt vượt biên giới sang Campuchia đánh bạc. Ảnh: T.L

Rà soát, lập danh sách, hồ sơ quản lý đối với các đối tượng thường xuyên sang Campuchia đánh bạc, nhất là các đối tượng cầm đầu, lôi kéo, tổ chức cho người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc, tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý, giải quyết hiệu quả tình trạng này.

Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo đơn vị chức năng, các đồn biên phòng có kế hoạch cụ thể phối hợp đơn vị chức năng của Công an tỉnh, công an các huyện biên giới tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động ngăn chặn tình trạng người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc đi qua các đường mòn, đường tiểu ngạch. Khi phát hiện số đối tượng sử dụng hộ chiếu để sang Campuchia đánh bạc đi qua cửa khẩu trên địa bàn thì thông báo lực lượng công an biết, phối hợp quản lý.

Hình ảnh sát phạt đỏ đen của các con bạc Việt ở một sòng bài Campuchia. Ảnh: H.H

Cục Hải quan thường xuyên kiểm tra các xe chở người có dấu hiệu dừng đỗ tại khu vực cửa khẩu để người sang Campuchia đánh bạc cũng như kiểm tra các xe ô tô dừng, đỗ trong các kho chứa hàng, bãi tập kết trên tuyến biên giới; chủ động phát hiện, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc thông báo đến các lực lượng chức năng khác phối hợp xử lý, theo dõi, quản lý.

Được biết, thời gian gần đây, tình hình người dân tỉnh Bình Phước sang Campuchia đánh bạc diễn biến rất phức tạp. Trung bình hàng ngày tại các casino, trường gà giáp biên giới tỉnh Bình Phước với các tỉnh thuộc Campuchia (khu vực đối diện Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và Cửa khẩu Lộc Thịnh) có khoảng 300-600 người Việt Nam sang đánh bạc.

Riêng thứ bảy, chủ nhật, lượng người Việt Nam qua biên giới sang Campuchia đánh bạc hoặc tham gia các dịch vụ liên quan đến tổ chức đánh bạc tại casino, trường gà còn lớn hơn nhiều.