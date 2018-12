Bỏ chạy trong lúc ẩu đả, nam thanh niên tử vong dưới mương nước

(Dân Việt) Sau cuộc ẩu đả, nam thanh niên cùng 2 người bạn đã lên một chiếc xe máy bỏ chạy. Sáng hôm sau, người này được phát hiện tử vong dưới mương nước.

Thi thể anh T. được tìm thấy tại hiện trường.

Ngày 25/12, trao đổi với PV, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hải Phòng cho biết, đang phối hợp với Công an huyện An Dương điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện một nam thanh niên tử vong dưới mương nước trên địa bàn huyện.

Cùng ngày, một cán bộ điều tra phòng PC02 cho hay, nạn nhân là anh H.V.T (SN 2000, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP.Hải Phòng). Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định do ngạt nước.

Trước đó, khoảng 13h chiều 24/12, phòng PC02 nhận được tin báo từ Công an huyện An Dương về vụ việc tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương phát hiện thi thể một nam thanh niên tử vong tại mương nước rong tình trạng nằm sấp, mặt úp xuống nước.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định trên người nạn nhân có một số xây xát ngoài da, nguyên nhân chính dẫn đến tử vong do ngạt nước.

Quá trình điều tra, thu thập thông tin, phòng PC02 xác định, tối 23/12, tại khu vực thôn 1, xã Bắc Sơn đã xảy ra cuộc ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên, anh T. là một trong số đó. Tuy nhiên, khi hai bên bắt đầu ẩu đả, anh T. (ngồi sau cùng) cùng hai người bạn đã điều khiển xe máy bỏ chạy với tốc độ cao.

Đến khu vực gần mương nước thôn 1, xã Bắc Sơn, chiếc xe máy chở 3 người đã đâm trực diện vào một bồn hoa bên vệ đường. Cú va chạm đã khiến cả 3 người ngã khỏi xe, anh T. được tìm thấy tử vong vào sáng ngày hôm sau dưới mương nước.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.