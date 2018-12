Bộ Công an đánh giá thế nào về tình trạng mua bán bào thai?

(Dân Việt) Bộ Công an đã ban hành điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường đấu tranh với các vi phạm liên quan đến mua bán bào thai.

Nhiều nạn nhân của nạn mua bán người được lực lượng chức năng giải cứu (ảnh VTV)

Nội dung Công điện nêu rõ:Theo đánh giá của Bộ Công an, thời gian qua, tình hình tội phạm mua bán người tiếp tục diễn ra phức tạp, đáng chú ý phát hiện việc mua bán bào thai (đưa phụ nữ có thai sang Trung Quốc sinh con rồi bán, điển hình như các vụ ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), trong khi việc phát hiện, xử lý của lực lượng chức năng gặp khó khăn. Để giải quyết tình trạng trên, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tham mưu Ban Chỉ đạo 138 các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người của Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, nơi xảy ra tình trạng mua bán bào thai; thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, mua bán bào thai để nhân dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

Tổ chức rà soát tình hình mua bán bào thai, các đường dây, đối tượng môi giới mua bán người, mua bán bào thai ra nước ngoài để triệt xóa; khẩn trương điều tra làm rõ các vụ việc đã xảy ra, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm pháp luật, đặc biệt là các vụ việc mua bán bào thai tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Tăng cường quản lý xuất, nhập cảnh của công dân, phối hợp lực lượng Biên phòng tuần tra kiểm soát, quản lý khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở.

Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt pháp luật trong xử lý vi phạm liên quan đến mua bán bào thai. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Hiệp định tương trợ tư pháp, Hiệp định hợp tác phòng, chống mua bán người giữa Việt Nam - Trung Quốc, phối hợp giải quyết, ngăn chặn hiệu quả tình trạng mua bán người, mua bán bào thai và các yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Liên quan đến tội phạm mua bán người, mua bán bào thai, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã có phát biểu rất đáng chú ý. Ông cho biết:

Tính từ đầu năm 2018 đến nay, Công an Nghệ An đã phát hiện khởi tố 12 vụ mua, bán người và mua, bán trẻ em. Phối hợp với các đơn vị giải cứu thành công 6 nạn nhân từ Trung Quốc trở về Việt Nam an toàn. “Đặc biệt thời gian gần đây tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An xảy ra tình trạng mua, bán trẻ em với thủ đoạn mới, đó là các đối tượng mua, bán người tìm đến các gia đình người dân tộc Khơ mú có phụ nữ mang thai từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 8 để dụ dỗ, lôi kéo sang Trung Quốc sinh con rồi bán cho người Trung Quốc với số tiền từ 60 triệu đến 80 triệu tùy thuộc vào con trai hay con gái, trong đó con gái giá cao hơn”, Giám đốc Công an Nghệ An cho biết.

Ông nói thêm, cuối năm 2017 đến nay tại 2 xã Hữu Lập và Hữu Kiểm của huyện Kỳ Sơn đã xảy ra 22 vụ án với thủ đoạn nêu trên. Công an tỉnh đã chỉ đạo điều tra, xác minh, xác định được đối tượng phạm tội, cá biệt có vụ bán cả mẹ, cả con. Công an giải cứu được mẹ nhưng không giải cứu được con vì không biết con ở đâu. Các đối tượng liên quan đến vụ án đều thừa nhận đầy đủ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra chỉ khởi tố, xử lý được hành vi bán mẹ, còn hành vi bán đứa con không thể xử lý được. Công an Nghệ An đã trực tiếp trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng thời có văn bản xin hướng dẫn của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đều được trả lời chưa có văn bản nào hướng dẫn các vụ án nói trên.

“Công an Nghệ An đã nhiều lần đến Móng Cái, Quảng Ninh với hy vọng điều tra hành vi tổ chức môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, nhưng đều không thành công. Bởi nạn nhân sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, do bọn chuyên dẫn dắt môi giới đưa đi. Hiện nay 22 vụ án nói trên đang bị bế tắc không có đường lối xử lý và nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn thì tình trạng mua, bán trẻ em với thủ đoạn nêu trên sẽ tiếp tục diễn ra nghiêm trọng, gây bất an, bất bình trong nhân dân”, ông Nguyễn Hữu Cầu nói.