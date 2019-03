Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó Cục trưởng Đường thủy

(Dân Việt) Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố một bị can nguyên là Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Bị can Trần Đức Hải, nguyên Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Ảnh Bộ Công an).

Tối nay (9.3), theo thông báo của Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 40/QĐ-C01-P4.

Qua quá trình điều tra, ngày 08.3.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Đức Hải, sinh năm 1961, nguyên Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, trú tại đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án này, trước đó vào tháng 10.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thông, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa, về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ Luật hình sự năm 2015 để điều tra, làm rõ một số nghi vấn liên quan đến "quỹ đen" tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Tiếp đến vào tháng 12.2018, Cơ quan điều tra khởi tố thêm ông Vũ Mạnh Hùng, Quyền Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan.