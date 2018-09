Bộ Công an nêu biện pháp phòng, chống cướp ngân hàng, tiệm vàng

(Dân Việt) Theo Bộ Công an, trong các vụ cướp tài sản ở chi nhánh ngân hàng, tiệm vàng, mặc dù lực lượng Công an đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng gây án, thu hồi tài sản, song tình hình trên ảnh hưởng an ninh, trật tự và gây lo lắng trong nhân dân.

Thời gian qua nhiều vụ cướp tài sản ở tiệm vàng đối tượng gây án rất manh động, liều lĩnh (ảnh có tính chất minh họa, ảnh IT). Ngày 29.8, Bộ Công an ban hành Điện chỉ đạo tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm cướp tài sản tại các chi nhánh, điểm giao dịch ngân hàng, tiệm vàng. Theo Bộ Công an, từ đầu năm 2018 đến nay, trên toàn quốc xảy ra nhiều vụ cướp tài sản tại chi nhánh, điểm giao dịch ngân hàng, cửa hàng vàng tư nhân tại một số địa phương (Bắc Giang, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Tiền Giang, Sơn La, Hà Nội...); đối tượng thường sử dụng vũ khí, súng tự chế, hung khí nguy hiểm để uy hiếp nhân viên, bảo vệ để cướp tài sản với số lượng lớn. Mặc dù lực lượng Công an đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng gây án, thu hồi tài sản, song tình hình trên ảnh hưởng an ninh, trật tự và gây lo lắng trong nhân dân. Các vụ cướp ngân hàng, tiệm vàng vừa qua cho thấy công tác phòng ngừa, tự bảo vệ của các ngân hàng, tiệm vàng còn nhiều sơ hở, bất cập; ý thức cảnh giác của cán bộ, nhân viên, đội ngũ bảo vệ chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch, tiệm vàng chưa cao, số lượng bảo vệ ít, chưa có kiến thức, kinh nghiệm, thiếu kỹ năng giải quyết, xử lý các tình huống bất ngờ; hệ thống camera giám sát, theo dõi, cảnh báo còn hạn chế, thậm chí kém chất lượng… Trước tình hình trên, Bộ Công an đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong hệ thống ngân hàng. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm cướp tài sản tại các chi nhánh, điểm giao dịch ngân hàng, tiệm vàng, ngày 29.9, Bộ Công an đã ban hành Điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai một số công tác trọng tâm sau: Tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo các phương thức, thủ đoạn phạm tội để nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm cho các ngân hàng, tiệm vàng; phối hợp, hướng dẫn các ngân hàng, tiệm vàng thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung các phương án, quy trình bảo vệ; tăng cường hệ thống giám sát an ninh, bố trí lực lượng canh gác; tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, nhân viên nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng; phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm, bảo vệ cơ quan, tài sản, tính mạng cán bộ, nhân viên và an ninh, trật tự tại địa phương. Chủ động phân tích, đánh giá, dự báo tình hình địa bàn, rà soát các điểm giao dịch, chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng, điểm đặt máy ATM, tiệm vàng tư nhân, nhất là ở vùng nông thôn, ngoại thành, ít người qua lại để triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ. Tiếp tục đẩy mạnh tấn công trấn áp mạnh mẽ tội phạm hình sự trên phạm vi toàn quốc, triển khai quyết liệt các biện pháp, kế hoạch đấu tranh với tội phạm cướp tài sản ngân hàng, tiệm vàng. Đối với những vụ việc xảy ra phải tập trung chỉ đạo, tăng cường lực lượng tích cực, khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, truy tìm, bắt giữ đối tượng, thu hồi tài sản; phối hợp Viện kiểm sát và Tòa án đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa tội phạm. Tổ chức tốt công tác trực ban, trực chiến tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động cướp ngân hàng, tiệm vàng. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị, địa phương đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.

