Bộ Công an nói gì về thông tin ông Nguyễn Bắc Son trên mạng?

(Dân Việt) Chiều tối nay (4.1), Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2018. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp báo.

Tại buổi họp báo, báo chí đã đặt câu hỏi về kết quả điều tra của hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an (Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân) và thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc liên quan đến ông Nguyễn Bắc Son. Trả lời báo chí, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Việc khởi tố 2 cựu Thứ trưởng vừa qua trên Cổng thông tin của Bộ đã đăng rõ, vi phạm thế nào, điều luật nào và liên quan vụ án nào. Về câu hỏi liên quan đến ông Nguyễn Bắc Son, Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết, thông tin ở mạng xã hội về việc khởi tố cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đó là thông tin không chính xác. Ông khẳng định, các vụ án do Cơ quan Công an thực hiện đều được cung cấp thông tin trên cổng của Bộ. “Khi cổng chưa đăng, chỉ có thông tin trên mạng xã hội thì đó là thông tin chưa chính xác”, Thiếu tướng Lương Tam Quang nói. Thiếu tướng Lương Tam Quang (đứng) trả lời báo chí chiều 4.1 (Ảnh: LK) Liên quan đến trường hợp ông Nguyễn Bắc Son, trước đó tại Quyết định số 1433/QĐ-TTg ngày 26.10.2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Bắc Son do đã có những vi phạm khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ này. Trước nữa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 -2016. Ngày 06.10.2018, tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Bắc Son tại Nghị quyết số 34-NQ/TW. Theo Nghị quyết này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định "thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: Cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016. Trước nữa vào tháng 7.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự số 26/C46-P13 về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 220 Bộ luật Hình sự 2015, xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone - Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông Mobifone và ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Thông tin và Truyền thông, về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đến tháng 11.2018, khi mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Cao Duy Hải, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone và bà Phạm Thị Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3, Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015.

