Bộ Công an nói về thông tin lan truyền “bắt tướng Phan Văn Vĩnh”

(Dân Việt) Tại buổi họp báo thông tin tình hình kết quả công tác năm 2017 của Bộ Công an, đại diện Bộ Công an đã thông tin về những vấn đề dư luận đang lan truyền về nguyên lãnh đạo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát.

Ông Trần Đăng Yến – Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an).

Trước thông tin lan truyền về việc ông Phan Văn Vĩnh – nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và ông Nguyễn Thanh Hóa – (C50) có trách nhiệm liên quan trong một vụ án do Bộ Công an đang điều tra, ông Trần Đăng Yến – Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cho biết, về những vấn đề lan truyền trên mạng xã hội, Chánh văn phòng Bộ Công an Lương Tam Quang đã có những trả lời rất rõ ràng về việc này.

Theo ông Yến, theo chỉ đạo từ công tác nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ này đã giao cho Giám đốc công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo, điều tra chuyên án đánh bạc qua mạng.

“Vụ việc đã được khởi tố, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra. Quá trình điều tra nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm túc theo quy định của pháp luật” – ông Yến nói.

Trước đó, trả lời báo giới, Chánh văn phòng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định không có việc bắt giữ nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh. Chánh văn phòng bộ này cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội là không có căn cứ.