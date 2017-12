Bộ Công an tìm nạn nhân nộp tiền cho Trung tâm hỗ trợ người nghèo

(Dân Việt) Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa có thông báo lần cuối để tìm các bị hại trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Trần Đức Chung, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới và đồng phạm.

Đối tượng Trần Đức Chung và Lê Thị Hằng. Ảnh: Infonet

Ngày 26.12, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an có thông báo lần 2 (là lần cuối cùng) đến các cá nhân là người bị hại đã nộp tiền cho Trung tâm Hỗ trợ người nghèo tham gia các chương trình “Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu”, “Trái tim Việt Nam”, “Liên kết ba bên” và những người liên quan khác biết, làm đơn tố giác tội phạm và đề đạt nguyện vọng của cá nhân gửi cho Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an, hạn cuối cùng là ngày 15.3.2018 để xem xét giải quyết.

Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an khởi tố, điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác; đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Trần Đức Trung, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới; Lê Thị Hằng, nguyên Tổng Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo; Bùi Thị Oanh, nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra đến này xác định các bị can Trần Đức Trung, Lê Thị Hằng, Bùi Thị Oanh đã lợi dụng danh nghĩa Trung tâm Hỗ trợ người nghèo thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam tổ chức các Chương trình “Câu lạc bộ triệu phú, tích lũy làm giàu”, “Trái tim Việt Nam”, “Liên kết ba bên”, huy động những người tham gia đóng tiền cho Trung tâm để được hưởng hỗ trợ lại với mức lợi nhuận cao, sau đó chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Để có căn cứ xác định rõ thiệt hại của từng cá nhân, phục vụ việc kết luận điều tra vụ án và đảm bảo thời hạn điều tra theo quy định của pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an thông báo lần 2 để các cá nhân là người bị hại đã nộp tiền cho Trung tâm Hỗ trợ người nghèo tham gia các chương trình nêu trên và những người liên quan khác biết, làm đơn tố giác tội phạm và đề đạt nguyện vọng của cá nhân gửi cho Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an, hạn cuối cùng là ngày 15.3.2018 để xem xét giải quyết.

Trước đó, vào cuối năm 2015, Đài Truyền hình Việt Nam và nhiều tờ báo đã đưa tin về việc “Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới” núp bóng từ thiện để huy động tiền của người dân, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ông Trần Đức Trung đã kêu gọi người dân tham gia đóng tiền cho chương trình "Trái tim Việt Nam" để hưởng lãi suất cao. Theo đó, 1 người đóng 1,2 triệu đồng/suất, sau 6 tháng sẽ nhận lại 5 triệu đồng; đóng 7,5 triệu đồng sẽ được hưởng 50 triệu đồng, đóng càng nhiều lợi nhuận càng cao.

Theo phản ánh của báo chí và PV Dân Việt, để tạo dựng niềm tin cho người dân nghèo ở các vùng thôn quê, ông Trần Đức Trung và bà Lê Thị Hằng đã sử dụng hình ảnh, thư chúc mừng của các vị lãnh đạo cấp cao cắt ghép dán tại các điểm thu tiền để phô trương thanh thế. Để đánh vào tâm lý của người dân, tại các buổi hội thảo, bà Lê Thị Hằng đã nhiều lần giới thiệu với bà con rằng “Chương trình Trái tim Việt Nam” được nhiều vị lãnh đạo cấp cao bảo trợ để người dân tin tưởng nộp tiền cho Trung tâm.

Khi nộp tiền, ông Trần Đức Trung chỉ đạo các trưởng chi nhánh ghi phiếu thu. Sau đó vài ngày, các trưởng điểm mới đến từng nhà đề nghị người dân đã đóng tiền ký vào đơn tự nguyện tham gia chương trình “Trái tim Việt Nam”, trong tờ đơn, không có bất cứ dòng chữ nào cam kết sẽ trả lãi suất như nói.

Chỉ vỏn vẹn trong vòng 6 tháng, ông Trần Đức Trung và bà Lê Thị Hằng đã lập khoảng 30 chi nhánh Trung tâm tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội… để thu tiền. Tổng cộng, theo ghi nhận của cơ quan chức năng và báo chí, đã có khoảng 40.000 người nông dân tham gia đóng tiền cho Trung tâm. Trong đó, có nhiều gia đình đã đi vay ngân hàng, vay nặng lãi để nộp cho Trung tâm.