Bộ Công an trả lời việc truy cứu hình sự người xem đánh bạc

(Dân Việt) Xuất hiện tại một sới bạc nhưng không tham gia đánh bạc mà chỉ ngồi xem, một công dân đã bị tịch thu điện thoại và xe máy. Với trường hợp này, bạn đọc thắc mắc liệu người ngồi xem có bị truy cứu hình sự?

Mới đây, bạn đọc Lê Thùy đã gửi thắc mắc tới Bộ Công an về trường hợp con bà ngồi xem đánh bạc bị tịch thu vật dụng cá nhân.

Theo bạn đọc Thùy, con bà có đến xem một nhóm người đánh bạc và hoàn toàn không tham gia đánh bạc. Khi công an bắt quả tang nhóm người đánh bạc trên thì thu giữ của con bà này 1 điện thoại di động và 1 chiếc xe máy.

Công dân này thắc mắc, con bà có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không và tài sản gồm điện thoại và xe máy của con bà có bị tịch thu không?

Trả lời băn khoăn này, Bộ Công an cho biết, Điều 248 Bộ Luật Hình sự quy định về Tội đánh bạc như sau:

1. Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội theo quy định tại Điều 249 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: a) Có tính chất chuyên nghiệp; b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên; c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng. - Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22.10.2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định: Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc bao gồm:

a) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc; b) Tiền hoặc hiện vật thu giữ được trong người các con bạc mà có căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc; c) Tiền hoặc hiện vật thu giữ ở những nơi khác mà có đủ căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc.

“Theo như công dân Lê Thùy trình bày, nếu có bằng chứng xác thực chứng minh con của bà không đánh bạc mà chỉ ngồi xem thì theo quy định của pháp luật, con bà không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc.

Việc con của bà có mặt tại sới bạc bị công an thu giữ 1 điện thoại di động và 1 chiếc xe máy là cần thiết, nếu qua điều tra xác định các tài sản này không sử dụng để tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc hoặc liên quan đến hành vi phạm tội khác thì cơ quan công an phải trả lại cho con của bà” – Bộ Công an trả lời.