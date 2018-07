Bộ GD&ĐT làm việc với Sơn La về nghi vấn điểm thi bất thường

(Dân Việt) Trước những thông tin nghi vấn có dấu hiệu bất thường về điểm thi THPT Quốc gia của một số thí sinh ở tỉnh Sơn La, khoảng 15h chiều nay (19.7), tổ công tác của Bộ GD-ĐT đã làm việc với Sở GD&ĐT Sơn La để làm sáng tỏ vụ việc này, nhưng các cơ quan báo chí không được tham dự.

Sự việc trên thu hút rất đông pv các cô quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh Sơn La tham gia.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin về kết quả học tập cũng như điểm thi thử, thi thật của 2 em học sinh N.D và B.N mà nhiều người cho là bất thường. Theo đó, em N.D là học sinh lớp 12 chuyên Văn Trường THPT chuyên Sơn La. Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, N.D có điểm thi cụ thể từng môn như sau: Toán: 9,6; Văn: 9,0, Sử: 10; Địa: 8,25; Giáo dục công dân 7,5; Tiếng Anh: 10. N.D có điểm trung bình năm học lớp 12 là 8,1, trong đó môn Toán là 8,8, Văn là 7,6.

Tuy nhiên, trong đợt thi thử do nhà trường tổ chức vào tháng 3, N.D chỉ đạt điểm ở mức trung bình, cụ thể là: Toán: 6,4; Văn: 6,5; Tiếng Anh: 5,8; Sử: 5,5; Địa: 4,25; Giáo dục công dân: 5,5.

Tương tự như N.D, điểm thi của em B.N, học sinh lớp 12 chuyên Sử Trường THPT chuyên Sơn La, cũng được xem là có dấu hiệu bất thường. Cụ thể số điểm từng môn của B.N như sau: Toán: 9,8; Văn: 8,75; Sử: 7,5; Địa: 8,25; GDCD: 8,0; Tiếng Anh: 9,8. Trong khi đó, điểm thi thử các môn của B.N chỉ đạt: Toán: 5,0; Văn: 4,0; Tiếng Anh: 1,2; Sử: 6,5; Địa: 6,5; Giáo dục công dân: 5,25.

Sau hơn một tiếng chờ đợi dưới hiên tầng 1, Sở GD&ĐT Sơn La, phóng viên các cơ quan báo chí được mời ra về. "Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT chỉ đạo mời phóng viên ra về khi nào có kết luận chính thức sẽ tổ chức họp báo" - ông Phạm Quang Huy - Phó Chánh Văn Phòng Sở GD&ĐT cho biết.