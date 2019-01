Bộ GTVT chỉ đạo nóng sau vụ container lại húc đổ cabin BOT Tân Đệ

Vào khoảng 2h30 sáng ngày 29.12, tại trạm thu phí BOT Tân Đệ một xe container chạy theo hướng Thái Bình - Nam Định, khi đi qua trạm thu phí này do thùng hàng cồng kềnh đã va vào phòng bán vé. Mặc dù trạm thu phí Tân Đệ đã có quyết định được chuyển đi, nhưng lúc này trong cabin vẫn có nhân viên trực làm việc, nhưng rất may người này đã kịp thoát ra ngoài. Lãnh đạo Công an xã Tân Lập, huyện Vũ Thư cũng xác nhận sự việc và cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phía cơ quan Công an huyện Vũ Thư đã có mặt tại hiện trường để tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc.