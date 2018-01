Bố mẹ phờ phạc vì con nghỉ học tránh rét

(Dân Việt) Con nghỉ học tránh rét nhưng bố mẹ không được nghỉ việc, 2 ngày nay, nhiều phụ huynh đã phải phờ phạc vì tìm đủ kế gửi, trông con đi làm.

Hai hôm nay, cứ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Hạnh (Đông Anh – Hà Nội) phải dậy sớm hơn mọi ngày để vào mạng xem thông báo về thời tiết. Từ ngày 29.1, nhà trường đã có thông báo bằng tin nhắn cho phụ huynh chủ động theo dõi thời tiết để cho con nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ.

Ngày đầu chưa nhờ được ai trông con, chị Hạnh đã phải đưa cả hai đứa đi taxi đến công ty cùng làm việc. Tuy nhiên, khi đến công ty, hai đứa trẻ quá nghịch ngợm làm ảnh hưởng đến đồng nghiệp, bị sếp lườm nguýt. Không xin nghỉ phép được vì lý do công ty ai cũng có con nhỏ phải nghỉ học, sáng nay, chị Hạnh đã “đánh liều” gọi điện cho công ty giúp việc gia đình thuê người trông trẻ theo ca.

Nhốt con ở trong nhà với mớ đồ chơi là biện pháp mà nhiều phụ huynh phải làm trong những ngày này. Ảnh: Tùng Anh

“Vừa đi làm vừa run, chốc chốc lại phải gọi điện về nhà xem tình hình con cái thế nào. Thuê giúp việc theo ca mình không biết họ là người như thế nào, lỡ xảy ra vấn đề trộm cắp hay con cái có bề gì thì không biết phải làm sao. Chỉ mong ngày mai trời ấm lên để các con đi học” – chị Hạnh chia sẻ.

Cảnh nhà bà Trần Thị Lược (Mai Dịch, Cầu Giấy) cũng không kém phần rối bời. Bà có 4 cháu nội đều học cấp 1 và mẫu giáo nên nghỉ ở nhà. Hai hôm nay, bố mẹ các cháu tống hết sang ông bà. Các cháu đều tuổi ăn tuổi nghịch nên ông bà phải chạy theo "phờ râu trê". Một lúc đứa đòi uống sữa, đứa kia đòi ăn xôi, đứa này đòi ăn dưa hấu. Tuổi sàn sàn nên nghịch phá tan tác nhà cửa. Bà còn đang ốm mà đứa cháu 4 tuổi cứ quấn quýt đòi chơi trốn tìm. Ở nhà ông bà còn có cụ đang ốm nằm liệt nên ông bà đã ngoài 70 tuổi, phải phục vụ 4 trẻ và 1 người già liệt giường quá vất vả. "Chỉ mong trời nắng lên cho các cháu đi học nề nếp" – bà Lược cho biết.

Còn anh Trần Văn Hiếu phải dùng đến “công nghệ” để quản lý con và làm việc ở nhà. Anh Hiếu cho biết: “Đứa thì cái điện thoại, đứa thì cái Ipad để mình làm việc rồi, vậy mà lúc không để ý, chạy vào bếp lấy cốc cafe, khi quay ra thì đống hồ sơ, giấy tờ đã bị các con lôi xuống gấp máy bay, xé tan tành. Cũng vì chuyện trông con ngày rét mà tối qua hai vợ chồng “chiến tranh lạnh”, vợ không thể xin phép nghỉ vì đã nghỉ quá nhiều do con ốm đau” – anh Hiếu chia sẻ.

Nhà cô Trần Phương Thảo – giáo viên mầm non ở Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm – Hà Nội) 2 hôm nay như nhà trẻ thu nhỏ. Trời rét, học sinh được nghỉ, phụ huynh không biết làm thế nào cứ “ép” cô phải mang các cháu về nhà giữ: “Điều kiện ở nhà chỉ tối đa phục vụ được cho 5 cháu thôi nhưng 2 hôm nay phụ huynh cứ năn nỉ cô trông hộ. Từ chối không được vì phụ huynh bí quá, không còn cách nào khác. Tôi phải huy động các cô giáo ở lớp mang con của mình đến nhà tôi để cùng trông các cháu. Rất mệt vì điều kiện ở nhà khác ở trường, nhưng không biết phải làm cách nào đành cố” – cô Thảo chia sẻ.

Trên các diễn đàn cha mẹ, nhiều phụ huynh cũng tán loạn tìm người trông con và chia sẻ cho nhau các thông tin về giúp việc theo giờ uy tín để thuê. Phụ huynh Hoàng Ngọc Anh (Cầu Giấy) comment vui: “Sáng nào mở mắt ra cũng “lập đàn” khấn thời tiết nhích lên 10 độ C chứ đừng xuống 9,9 độ C. Vì cứ 10 độ C là các trường phải nhận trẻ rồi, mặc ấm chút cho con là có thể yên tâm đi làm”.