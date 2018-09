Bộ trưởng Bộ Công an: Bảo đảm tuyệt đối an ninh Lễ Quốc tang

(Dân Việt) Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ đạo Hội nghị (ảnh Bộ Công an).

Ngày 25.9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2018 qua hệ thống trực tuyến với Công an các đơn vị, địa phương. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Trong Quý III/2018, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 10.432 vụ phạm pháp hình sự, bắt 20.061 đối tượng, triệt phá 610 băng nhóm tội phạm; bắt, xử lý 1.904 vụ với 9.106 đối tượng cờ bạc; phát hiện 5.831 vụ, bắt 8.549 đối tượng, thu giữ 367,37 kg heroin, 190,03 kg và 306.076 viên ma túy tổng hợp, 344,22 kg cần sa; phát hiện 97 vụ liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bắt 152 đối tượng, thu 120 khẩu súng các loại, 8.167 viên đạn, 1.417 kíp nổ, 320,3 kg thuốc nổ, 161 vũ khí thô sơ, 381 công cụ hỗ trợ. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2017; đã kiểm tra, xử lý hơn 1 triệu trường hợp vi phạm, phạt hành chính hơn 659 tỷ đồng, tạm giữ 164.984 phương tiện…

Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương thời gian qua; đồng thời đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ; mệnh lệnh, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo Bộ Công an. Chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, các phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên từng địa bàn; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương trước mắt chủ động triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động Lễ Quốc tang Chủ tịch nước theo chỉ đạo của Bộ về phân công nhiệm vụ bảo đảm ANTT Lễ Quốc tang (Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra ngày 26 và 27.9 - PV)

Bộ trưởng Công an cũng yêu cầu, Công an các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ triển khai tổ chức bộ máy mới… Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu, công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, sự kiện chính trị, kỷ niệm lớn của đất nước. Tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống mạng thông tin quốc gia, kiểm soát thông tin, ngăn chặn những thông tin xuyên tạc, kích động; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động tấn công mạng…

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc Giám đốc Công an các địa phương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về diễn biến tình hình ANTT trên địa bàn; trực tiếp chịu trách nhiệm trong chỉ đạo giải quyết ổn định ngay tại các cơ sở các vụ việc phức tạp về ANTT nổi lên được dư luận quan tâm, không để phức tạp kéo dài thành điểm nóng về ANTT… Tham mưu lãnh đạo Bộ tổ chức triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và các cao điểm chuyên đề về đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy…