Bộ trưởng Công an “hiến kế” giải quyết khiếu kiện đông người

(Dân Việt) Theo Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, so với 2016 tỷ lệ phạm pháp, tội phạm giảm 3%. Việc điều tra, khám phá các vụ án hình sự đạt tỷ lệ trên 80%. Các chỉ tiêu Quốc hội đặt ra, lưc lượng công an đều thực hiện vượt, trong đó có chỉ tiêu phòng chống tội phạm vượt 10%..

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. (Ảnh: IT)

Sáng nay (29.12), phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: Năm 2017, công tác đảm bảo an ninh trật tự có nhiều thách thức, nhưng với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017, tạo ra được môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi để phát triển đất nước.

Tình hình tội phạm đã được kiềm chế, so với 2016 tỷ lệ phạm pháp, tội phạm giảm 3%. Việc điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt tỷ lệ cao, trên 80%. Các chỉ tiêu Quốc hội đặt ra, lực lượng Công an đều thực hiện vượt, trong đó chỉ tiêu phòng chống tội phạm vượt 10%.

Vẫn theo Bộ trưởng Tô Lâm, năm vừa qua lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 17.159 vụ xâm phạm trật tự về quản lý kinh tế, nhiều hơn 336 vụ so với 2016; 185 vụ về tham nhũng, chức vụ; 3.945 vụ buôn lậu, tăng hơn 626 vụ so với năm 2016; 604 vụ trốn thuế; 19.397 vi phạm pháp luật về môi trường, tăng 1.700 vụ so với năm 2016.

Lực lượng Công an đã giải quyết trên 4.000 vụ khiếu kiện với 18.000 lượt người khiếu kiện vượt cấp lên T.Ư, chủ yếu là vấn đề đất đai, chính sách và môi trường.

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) giảm thiệt hại về người và tài sản cho người dân và doanh nghiệp. Lực lượng Công an phối hợp xử lý trên 20.000 vụ vi phạm về PCCC, số lượng tiền phạt khoảng 54 tỷ đồng, nhưng so với con số thiệt hại do cháy gây ra thì chưa đáng kể gì.

Nói về nhiệm vụ năm 2018, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết: Đảng ủy Công an T.Ư và Bộ Công an sẽ ban hành Nghị quyết về công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội 2018. “Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương sớm làm việc với công an các tỉnh, thành phố để ban hành nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo công tác an ninh trật tự trên địa bàn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 28 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, cần tăng cường đối thoại với nhân dân, tổ chức rà soát, phân tích từng vụ việc bức xúc cụ thể, không để hình thành các điểm nóng. Nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện đông người, kéo dài để có kế hoạch đối thoại, giải quyết dứt điểm, hài hòa các lợi ích của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; có giải pháp đồng bộ chặt chẽ thấu đáo, thận trọng khi giải quyết việc cưỡng chế, chuẩn bị kỹ phương án giải phóng mặt bằng, nhất là các địa phương phục vụ phát triển hạ tầng cũng như phát triển kinh tế.

“Đề nghị các bộ, ngành địa phương tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước, tăng cường nhận thức cho cán bộ, công chức về công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khắc phục lỗ hổng về an ninh mạng…