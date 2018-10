Bộ trưởng GTVT: “Cấm thu phí BOT nếu chậm sửa chữa quốc lộ hư hỏng”

Năm 2015, Bộ GTVT tổ chức lễ thông xe các dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1 qua địa phận 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên. Dự án có tổng chiều dài khoảng 140km (đầu tư cải tạo, mở rộng khoảng 120km) với tổng mức đầu tư khoảng 7.798 tỷ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ có chiều dài 60,6km (chiều dài đầu tư 57km), tổng vốn đầu tư khoảng 4.109 tỷ đồng được giao cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm đại diện chủ đầu tư. 2 dự án BOT gồm: Dự án phía Bắc tỉnh Bình Định dài 28,6km (chiều dài đầu tư 23,5km), tổng mức đầu tư khoảng 1.644 tỷ đồng do liên danh nhà đầu tư Công ty VINACONEX PVC, Công ty Long Trung Sơn, Công ty CP Bắc Ái, Tổng Công ty Thành An làm chủ đầu tư; Dự án phía Nam tỉnh Bình Định chạy qua 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên với chiều dài khoảng 40,6km (đoạn qua tỉnh Bình Định dài 18,6km, đoạn qua tỉnh Phú Yên dài 22km), tổng mức đầu tư khoảng 2.045 tỷ đồng, do liên danh các nhà đầu tư Công ty CP đầu tư Kiến Hoàng và Công ty CP đầu tư Năng lượng XDTM Hoàng Sơn đầu tư.