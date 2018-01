Bộ trưởng Tô Lâm dự buổi họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân và kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Sáng 30.1.2018, tại Hà Nội, Ban Liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân và kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Dự buổi họp mặt có, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ…

Cách đây 50 năm, đúng vào dịp Tết Mậu Thân 1968, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta đã nổ ra đồng loạt ở 4 thành phố lớn, 37 thị xã và hàng trăm thị trấn, huyện, lỵ trên toàn miền Nam. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968 đã khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, sức mạnh quật cường của quân và dân ta, khẳng định tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong hoạch định đường lối và chỉ đạo chiến lược của Đảng ta. Đồng thời là đòn giáng quyết định vào ý chí xâm lược của Đế quốc Mỹ, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo bước ngoặt quyết định cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đi tới thắng lợi hoàn toàn.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi họp mặt.

Vai trò của lực lượng An ninh giải phóng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 rất quan trọng. Trước hết là công tác nắm tình hình địch hết sức tài tình, chính xác kịp thời; công tác vận động quần chúng tấn công và nổi dậy, diệt ác, phá kìm kẹp, giải phóng vùng nông thôn, tiêu diệt những tên đầu sỏ ác ôn ở các đô thị… Với tinh thân “tất cả vì tiền tuyến lớn”, “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, cán bộ Công an chi viện đã lăn lộn ở cả ba vùng chiến lược, cùng với quân đội và nhân dân chiến đấu, diệt ác, phá kìm; tham gia xây dựng các Ban An ninh tỉnh, huyện, khu Trung Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Khu 6, Khu 5, Đặc khu Sai Gòn - Gia Định…; đóng vai trò nòng cốt trong công tác nắm tình hình, cung cấp thông tin, giao liên mở đường, kết hợp với lực lượng tại chỗ tiến công vào các mục tiêu của địch, ngụy tại các đô thị trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà cho đại diện Ban Liên lạc.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Những cống hiến, hy sinh to lớn của các đồng chí cán bộ lão thành đã tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của dân tộc và lực lượng Công an nhân dân (CAND); củng cố niềm tin yêu, sự gắn bó của nhân dân đối với lực lượng CAND; là động lực tinh thần to lớn để các thế hệ cán bộ, chiến sỹ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó… Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, qua những ý kiến phát biểu, chia sẻ rất xúc động của các đồng chí cán bộ lão thành, chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn sự hy sinh cao cả và chiến công của các thế hệ cha anh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Những cống hiến hy sinh to lớn đó đã góp phần quan trọng đập tan các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, bảo vệ Đảng, bảo vệ lực lượng cách mạng miền Nam, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm phát biểu tại buổi họp mặt.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn lực lượng CAND mãi mãi khắc ghi và xin bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng đã trực tiếp tham gia, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi họp mặt.

Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng cũng đã thông tin đến các đồng chí cán bộ lão thành những thành tích nổi bật mà lực lượng CAND đạt được trong năm 2017; đồng thời nêu rõ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đề ra phương châm hành động năm 2018 của lực lượng CAND “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm buổi họp mặt.

Cuối cùng Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn các đồng chí cán bộ Công an đã từng công tác, chiến đấu ở các chiến trường B, C, K tiếp tục dõi theo, quan tâm cổ vũ, đóng góp ý kiến để lực lượng CAND phát huy hơn nữa truyền thống Anh hùng vẻ vang, không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”; tiếp tục giữ vững uy tín, danh dự, truyền thống quý báu của lực lượng CAND Anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.