Bộ Văn hoá yêu cầu xử lý nghiêm công trình trái phép ở Tràng An

Bộ VHTT-DL vừa chính thức có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xử lý nghiêm các vi phạm của công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi di sản Tràng An gây nhiều ồn ào vừa qua.

Bà Đặng Thị Bích Liên – Thứ trưởng Bộ VHTT-DL vừa chính thức ký văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc xử lý các vi phạm của công trình trái phép trong Khu Di sản Quần thể danh thắng Tràng An tại khu vực núi Cái Hạ, thôn Trường An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư của Công ty CP Du lịch Tràng An do ông Nguyễn Văn Son làm Giám đốc.

Toàn cảnh công trình xây dựng trái phép ở vùng lõi di sản Tràng An. Ảnh: Thái Bá.

Theo đó, ngày 5.3, Bộ VHTT-DL đã cử Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình.

Sau khi xem xét Báo cáo của Đoàn kiểm tra và Báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình về vi phạm xây dựng công trình trái phép trong Khu Di sản Quần thể danh thắng Tràng An tại khu vực núi Cái Hạ, thôn Trường An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Bộ VHTT-DL đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình nhanh chóng có biện pháp:

Đình chỉ các hoạt động dịch vụ, du lịch chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật hiện hành tại khu vực núi Cái Hạ.

Xử lý nghiêm minh đối với các hoạt động xây dựng trái phép tại khu vực nêu trên, để hoàn trả mặt bằng, cảnh quan môi trường của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Cúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cũng cho biết, UBND huyện Hoa Lư đã yêu cầu Công ty CP Du lịch Tràng An ngừng khai thác điểm du lịch cầu thang lên đỉnh núi Cái Hạ (núi Huyền Vũ), sớm tháo dỡ công trình xây dựng trái phép vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình cho hay, Sở Du lịch tỉnh đã có văn bản yêu cầu Công ty CP Du lịch Tràng An chấm dứt hoạt động du lịch tại điểm “Tràng An cổ”.

Vào sáng 6.3, ông Đinh Văn Điến - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã có công điện vào ngày 6/3 yêu cầu làm rõ Trách nhiệm để xảy ra sự việc trên thuộc Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư, Sở Du lịch, Chủ tịch UBND xã Trường Yên (huyện Hoa Lư).

Cách đây không lâu công trình này đã mở cửa đón khách và có rất nhiều du khách đã đổ về đây tham quan, chụp ảnh... Ảnh: Thải Bá.

Bên cạnh đó, để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và các khuyến nghị của Ủy ban Di sản thế giới (UNESCO) đối với Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu dừng ngay các hoạt động đón khách tham quan, du lịch tại khu vực núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư của Công ty CP Du lịch Tràng An. Lí do là bởi công trình trên chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, xâm hại cảnh quan, môi trường vũng lõi di sản, không đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của khách du lịch.

Thành lập đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh để thanh tra toàn diện các hoạt động xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ, Quần thể danh thắng Tràng An và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của Công ty CP Du lịch Tràng An. Đoàn thanh tra do ông Đinh Chung Phụng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình là trưởng đoàn.