Bốn nữ sinh lớp 7 bị dụ dỗ bỏ nhà đi làm "việc nhẹ, lương cao"

Thông qua mạng xã hội Facebook, 2 đối tượng đã dụ dỗ 4 nữ sinh lớp 7 bỏ học từ Đắk Lắk ra Hà Nội đi làm "việc nhẹ, lương cao".

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 1/10, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết rạng sáng cùng ngày, cơ quan công an đã bàn giao 4 em học sinh lớp 7 cho gia đình.

Nội dung một đoạn tin nhắn dụ dỗ nữ sinh ra Hà Nội làm.

Theo thông tin ban đầu tháng 9/2019, em C.U.N (học sinh lớp 7, Trường THCS 719, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk) và em N.T.P.T (học cùng khối) thường xuyên nhắn tin qua Facebook với 2 tài khoản Nguyễn Dương và Khánh Tuyền. Quá trình nhắn tin, 2 đối tượng này hứa sẽ xin việc cho các em và hỗ trợ ăn ở tại Hà Nội. Sau đó, 2 nữ sinh trên rủ thêm 2 nữ sinh khác học cùng khối, cùng trường ra Hà Nội.

Trưa 30/9, cả 4 em đập heo đất lấy tiền tiết kiệm và mang 2 chiếc xe đạp điện đến huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) bán được thêm 5 triệu đồng rồi đón xe taxi lên TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) để bắt xe khách ra Hà Nội. Chiều cùng ngày, mẹ của một trong số các em kiểm tra điện thoại của mình và phát hiện con từng lấy điện thoại nhắn với tài khoản Facebook Nguyễn Dương hẹn ra Hà Nội. Đồng thời, 1 phụ huynh khác nhận thông báo của giáo viên về việc các em không đi học. Ngay sau đó, các phụ huynh tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy nên thông báo cho cơ quan công an.

Qua tìm hiểu, Công an phường Tân Hòa (TP.Buôn Ma Thuột) xác định các nữ sinh đã lên 1 chuyến xe khách nên liên lạc với Trạm CSGT Krông Búk, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk chốt chặn. Đến 19h cùng ngày, lực lượng CSGT đã dừng chiếc xe khách này, yêu cầu các nữ sinh xuống xe rồi bàn giao cho Công an huyện Krông Pắk điều tra theo thẩm quyền.

Trao đổi với phóng viên, mẹ của 1 nữ sinh cho biết tài khoản Facebook Dương Nguyễn nhắn tin rủ rê con bà ra Hà Nội từ lâu. Người này hứa hẹn sẽ có công việc nhẹ nhàng chỉ rót bia và chọn bài hát, hát cùng khách nhưng dễ dàng kiếm 10 đến 15 triệu đồng/tháng. Đối tượng còn dụ dỗ các nữ sinh chụp hình khỏa thân gửi xem có "đạt chuẩn không" nhưng may là các em chưa chụp.

"Suốt các năm học, cháu đều học khá giỏi, không bao giờ vi phạm nội quy nhà trường. Không hiểu sao giờ cháu lại hư hỏng như thế" – mẹ nữ sinh này lo lắng.