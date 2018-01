BOT Sóc Trăng tăng thời gian thu phí lên 23 năm 10 tháng

(Dân Việt) Chiều nay (29.1), đoàn công tác của Bộ GTVT do Thứ trưởng Nguyễn Nhật dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Sóc Trăng về trạm thu giá tuyến tránh Sóc Trăng tại Km2123 + 250 trên quốc lộ 1 (thuộc dự án BOT Sóc Trăng).

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, tình hình tại trạm thu giá BOT Sóc Trăng hiện vẫn chưa ổn. Vừa qua, với các xe gây mất trật tự, gây ùn tắc giao thông, tỉnh đã có báo cáo với Bộ GTVT, đề nghị trạm ghi nhận lại các hình ảnh những phương tiện gây rối qua camera để cung cấp cho cơ quan chức năng khi cần. Công an cũng đã cử lực lượng túc trực tại trạm để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự khu vực khi xảy ra tình trạng gây rối.

Cũng theo ông Chuyện, hiện nay có nhiều người dân không qua tuyến tránh, đặc biệt là người dân TP.Sóc Trăng phản ứng quyết liệt về việc thu phí chưa hợp lý này. Từ ngày 20.1 đến nay, do lực lượng chức năng xử lý mạnh đối với những tài xế gây rối nên tình hình tại trạm thu giá đã tạm ổn, địa phương chỉ cố gắng làm sao để bảo đảm tốt an ninh trật tự.

Tài xế cúng heo quay mừng tại BOT Sóc Trăng ngày 11.1 vừa qua. (Ảnh: Chúc Ly)

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết: "Sau khi xảy ra vụ việc gây rối tại trạm thu giá BOT Sóc Trăng (7.1) vừa qua, Bộ GTVT đã họp và xem xét lại tổng thể phương án, cần có những cân nhắc để theo sát với tình hình thực tế".

Cũng theo Thứ trưởng, hiện trạm thu giá BOT Sóc Trăng thực hiện thu giá trong 18 năm 2 tháng theo nghị quyết 35 của Thủ tướng Chính phủ, khi đã giảm phí thì sẽ tăng thời gian thu phí lên 23 năm 10 tháng. Tuy nhiên, địa phương đề xuất tiếp tục xin giảm giá, hiện Bộ GTVT cũng đang xem xét lại xem giảm như thế nào, có ảnh hưởng đến phương án ban đầu không, ảnh hưởng đến thời gian thu phí của ngân hàng thế nào.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho rằng, nếu giảm sâu quá, thời gian thu phí sẽ kéo dài ra, nếu ảnh hưởng lớn thì ngân hàng sẽ không đồng ý, phải rà soát và xem xét lại các phương án để có tính toán cho hợp lý, xem các hộ dân bị ảnh hưởng trong vùng lân cận để tiếp tục xem xét hướng xử lý sắp tới.