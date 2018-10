Buổi chiều định mệnh của hai học sinh bị điện giật trước cổng trường

Cảnh sát cho biết vụ dây điện rơi làm hai học sinh ở Long An tử vong do sét đánh, là sự cố thiên tai.

Gương mặt mệt mỏi, trên bàn chân, bàn tay và đùi bị nhiều vết bỏng, em Đinh Hoàng Vũ (11 tuổi, học sinh lớp 7), một trong bốn học sinh bị điện giật, đang được điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Long An.

"Tụi con đang dắt xe ra thì nghe tiếng nổ rất lớn, sau đó con té xuống rồi không nhớ gì nữa, lúc tỉnh dậy đã thấy nằm trong bệnh viện", Vũ kể lại.

Hiện trường vụ tai nạn chiều 13/10. Ảnh: An Long.

Chiều 13.10, sau cơn mưa, học sinh khối 6 và 7 trường THCS An Lục Long tan lớp. Em Đinh Thiên Bảo và Nguyễn Thị Ngọc Lan (lớp 6) ra trước cổng, bị dây điện trung thế rơi trúng tử vong tại chỗ, thi thể cháy sém. Vũ cùng ba học sinh còn lại dắt xe qua vũng nước mưa cũng bị điện giật ngã bất tỉnh, nằm la liệt. Hàng trăm học sinh khác cùng thầy cô hoảng sợ chạy ngược vào trường.

Xe đạp, xe điện nằm ngổn ngang, hai chiếc bị dây điện vướng vào. Trong lúc chờ đợi ngắt điện, nhiều người đi đường đã cố gắng dùng cây khều cứu các nạn nhân. Các học sinh bị thương sau đó lần lượt được đưa vào bệnh viện.

Chị Tô Thị Bé Một (31 tuổi), mẹ Vũ cho biết, lúc đó có việc đi ngang cổng trường, thấy mọi người tụ tập đông, chị tò mò dừng xe đến xem thì phát hiện con trai nằm bất tỉnh.

"Tôi rụng rời chân tay nên cũng té xỉu, sau đó được mọi người dìu vô mới tỉnh lại", chị Một nói và cho biết, con mình và nam sinh Đinh Tiên Bảo, nạn nhân tử vong có họ hàng, nên từ hôm qua đến nay, mọi người tập trung lo hậu sự, chỉ có mình chị chăm sóc cho con tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Châu Nam Huân, trực lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Long An, Vũ nhập viện trong tình trạng bỏng độ 2-3 ở bàn tay, bàn chân và đùi, em Phan Tấn Sang (11 tuổi, học lớp 7) cũng bị bỏng độ 1-2 ở hai bàn chân. Hai học sinh còn lại bị nhẹ nên đang được chăm sóc ở bệnh viện huyện.

"Em Sang lúc nhập viện rất hoảng loạn, đến 2 giờ sáng mới ngủ được. Sau khi điều trị kháng sinh và tâm lý, hiện hai em đã qua giai đoạn nguy hiểm, tỉnh táo, ăn uống được", bác sĩ Huân chia sẻ.

Gương mặt thất thần nhìn di ảnh con gái, anh Nguyễn Văn Hòa, cha nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Lan kể, vợ chồng làm nghề buôn bán, có ba con, trong đó Lan và Nguyễn Thị Ngọc Hồng là chị em sinh đôi, mấy năm liền đều là học sinh khá giỏi.

Vết cháy xém trên đùi em Vũ do bị điện giật. Ảnh: Hoàng Nam.

"Hôm qua tụi con tan học sớm hơn mọi khi, lúc ra cổng chờ cha mẹ đến đón, Lan chạy ra trước nên gặp nạn", Hồng kể và cho biết lúc đó hoảng loạn, em chạy đi nhờ mọi người cứu em nhưng đành bất lực. Lúc sau, cha em khi chạy xe đến đón, đã quỵ bên thi thể con.

Tại nhà nạn nhân Đinh Tiên Bảo, cha em, ông Đinh Hồng Thảo nói, ông có hai con, đứa gái lớn đã có chồng. Hôm qua, là ngày ăn hỏi của người chị họ ở sát nhà, nên khi vừa tan trường Bảo tranh thủ chạy xe về ăn đám cùng gia đình.

"Phía điện lực có đến thăm hỏi gia đình, chúng tôi cũng đang bận tang sự nên vấn đề trách nhiệm cụ thể thế nào có lẽ sẽ bàn với họ sau", ông Thảo chia sẻ.

Dây điện đứt do sét đánh

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Điện lực Châu Thành nói rằng, đây là sự cố thiên tai ngoài ý muốn. "Chúng tôi đã đến thăm hỏi, động viên gia đình, còn hướng xử lý cụ thể chúng tôi sẽ có báo cáo với cấp trên", ông Tuấn Anh nói.

Thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Long An cũng cho biết, qua điều tra ban đầu là do trời mưa, sét đánh nổ bình điện rồi làm đứt dây điện. Do sự cố thiên tai nên hướng tiếp theo do nội bộ ngành điện giải quyết.

Theo ông Nguyễn Văn Thình, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, huyện đã chỉ đạo ngành điện khắc phục, nối lại hệ thống dây điện ngay khi sự việc xảy ra.

"Chúng tôi cũng yêu cầu ngành điện kiểm tra, rà soát lại hệ thống điện trên địa bàn, nhất là các dây dẫn ở gần trường học để đề phòng các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra", ông Thình cho hay.