Buổi tối tội lỗi của tên cướp với cô gái mặc váy ngắn

Đuổi theo cô gái mặc váy ngắn đi xe máy, Truyền trêu ghẹo, cướp điện thoại, khống chế vào lều vịt bỏ hoang để hiếp dâm.

Cuối tháng 2, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) nhận trình báo của một số người dân xã Liên Minh về việc trên địa bàn có cô gái 21 tuổi bị hiếp dâm và cướp tài sản. Khi cảnh sát xác minh, nạn nhân từ chối cung cấp cụ thể thông tin với lý do sợ ảnh hưởng tới cuộc sống. Cô gái bị gãy xương hàm, giả thích do bị tai nạn giao thông. Tuy nhiên, cảnh sát xác định vết thương này do vật cứng tác động, chứ không phải đơn thuần là bị ngã. Việc điều tra gặp khó khăn vì nạn nhân không hợp tác. Sau khi được động viên cung cấp thông tin, cô gái sau đó đã liên hệ với cơ quan điều tra, nhận là nạn nhân trong vụ cướp tài sản và hiếp dâm nêu trên. Thiếu nữ khai hôm đó mặc vội quần áo, cố lết ra xe với vết thương nặng ở hàm, về tới nhà người bạn thì ngất xỉu. Cô dẫn cảnh sát tới hiện trường là chiếc lều vịt bỏ hoang, cách đường liên xã khoảng 30 m. Tại đây, cảnh sát thu một chiếc áo, quần lót, cùng nhiều dấu vết khác. Nghi can Truyền. Ảnh: Đức Hùng Theo điều tra viên, vụ án xảy ra vào ban đêm, không có nhân chứng, dữ liệu ban đầu thu thập được rất ít. Qua mô tả của cô gái, cảnh sát tình nghi thủ phạm là Lê Đình Truyền (18 tuổi, trú xã Liên Minh) song người này đã rời khỏi địa bàn. Theo chính quyền địa phương, Truyền bỏ học năm lớp 10, nghề nghiệp không ổn định, có nhiều mối quan hệ phức tạp. Xác định Truyền là "mắt xích" quan trọng, nhà chức trách tổ chức truy tìm. Cuối tháng 4, nhận thông tin Truyền đang ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) làm công nhân cho một tiệm chăn ga, một tốp cảnh sát được cử vào đây. Sau 10 ngày phối hợp với công an địa phương mật phục, nhà chức trách thực thi lệnh bắt. Truyền khai tối 26/2, đi qua đường ở xã Liên Minh, thấy cô gái mặc váy đi xe máy nên nảy sinh dục vọng. Truyền lái xe máy đuổi theo trêu ghẹo, sau đó đánh mạnh vào gáy khiến cô ngã xuống đường, gây chấn thương quai hàm. Cô gái cố gượng dậy để gọi điện thoại cho người thân thì bị Truyền xông tới giật bỏ vào túi. Hắn kéo nạn nhân đi khoảng 30 m vào một lều vịt gần đó để hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn thú tính, Truyền dùng điện thoại ghi lại bộ dạng của cô gái để khống chế, đe dọa nếu báo cảnh sát sẽ tung hình ảnh lên mạng. Ngày 15/5, Công an huyện Đức Thọ khởi tố bị can, tạm giam Truyền về tội Cướp tài sản và Hiếp dâm, theo điều 141 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo Đức Hùng (VNE)

