BV Bạch Mai thông tin về nguy cơ nhiễm độc thủy ngân sau vụ cháy kho nhà máy Rạng Đông

Sở Y tế kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm nước và thực phẩm quanh khu vực cháy Ngày 29/8, UBND phường Hạ Đình khuyến nghị người dân không tiêu thụ các loại rau, hoa quả, gia cầm, cá, lợn... trong bán kính 1 km kể từ tâm đám cháy trong thời gian 21 ngày. Các loại rau, trái cây tự trồng trong bán kính 500 m cần được tiêu huỷ đồng thời sơ tán trẻ nhỏ, người già, ốm bệnh ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của cháy, thời gian sơ tán từ 1 đến 10 ngày. Tuy nhiên, theo UBND quận Thanh Xuân, sáng nay (30/8), Chủ tịch UBND phường Hạ Đình đã ký quyết định thu hồi văn bản với lý do "không đúng thẩm quyền và nội dung chưa đủ cơ sở". Quận Thanh Xuân khẳng định sẽ chủ động cập nhật kịp thời khi có đủ thông tin chính xác. Cũng liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết sau khi đám cháy xảy ra, Sở đã có chỉ đạo Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân phối hợp với cơ quan công an để kịp thời công tác cứu chữa. Khi cơ quan công an kết thúc điều tra nguyên nhân thì yêu cầu thu dọn các phế liệu sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh sau đó phun thuốc. Sở Y tế Hà Nội cho biết sẽ kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm nước và thực phẩm quanh khu vực cháy của Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông. Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân khẳng định, đến nay, đơn vị chưa ghi nhận trường hợp người dân bị ảnh hưởng từ thủy ngân và chưa thấy ai nhập viện hay gặp tình huống nguy hiểm.