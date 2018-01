Cả nước sẽ được cấp số định danh cá nhân vào năm 2019

Nhấn mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính phải thực chất, không được hình thức, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành liên quan đúc rút kinh nghiệm, tiếp tục mở rộng việc cấp số định danh cá nhân tại các địa phương, bảo đảm đến năm 2019 cả 63 tỉnh, thành phố đều được cấp số định danh cá nhân.

Ngày 25.1, Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Ban Chỉ đạo 896) đã họp tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Theo báo cáo, đến nay có 1.146 nhóm thủ tục, thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa; cắt giảm thành phần hồ sơ của 284 thủ tục; bãi bỏ, hủy bỏ 27 thủ tục; đơn giản hóa trình tự thực hiện đối với 16 thủ tục và 9 giấy tờ công dân.

Thông qua việc cấp thẻ căn cước công dân, Bộ Công an đã cấp hơn 8 triệu số định danh cá nhân cho công dân tại 16 tỉnh, thành. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị có liên quan hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; triển khai thí điểm thu thập thông tin dân cư tại thành phố Hòa Bình (Hòa Bình), Phủ Lý (Hà Nam).

Ảnh minh họa.

Tại phiên họp, Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, mục tiêu của đề án là làm tốt hơn nữa công tác điều hành quản lý nhà nước về dân cư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phụ thuộc vào thời điểm ban hành và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa của Bộ Công an và các bộ, ngành.

Đặc biệt, trong bối cảnh ngân sách nhà nước đang hạn hẹp, Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương đã và đang xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, cần phối hợp với Bộ Công an rà soát lại để tránh chồng chéo, lãng phí. Phó Thủ tướng cũng nhắc nhở các bộ, ngành chưa ban hành nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư cần khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Chậm vì thiếu vốn

Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, khó khăn lớn nhất hiện nay là vướng mắc về nguồn vốn, nên tiến độ triển khai xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn chậm so với kế hoạch đề ra. Do đó, việc kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành vẫn chưa được thực hiện theo lộ trình đề ra.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng, thời gian để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chỉ còn gần 2 năm là rất ít, trong khi khối lượng công việc còn lại rất nhiều. Để kết nối, chia sẻ, khai thác và tránh chồng chéo, giảm thiểu kinh phí đầu tư, theo ông Ngọc, cần có sự quán triệt chung, bởi nếu cục bộ, không kết nối, chia sẻ thì lãng phí mà không hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nói, những quy định tiến bộ về giấy tờ dân cư của người dân sẽ không được thực hiện nếu như không có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ông kiến nghị Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát lại các thông tin cá nhân của người dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để có sự thống nhất với các giấy tờ hộ tịch.

Chia sẻ ý kiến của Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho rằng, nếu 2 năm tới không quyết liệt, không có kế hoạch cụ thể, vẫn tiếp tục vướng mắc, tranh cãi về vấn đề kinh phí thế nào, thực hiện sao thì toàn bộ những nỗ lực liên quan đến cải cách hành chính chắc chắn sẽ không đạt được.