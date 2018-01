CA thông tin kết quả điều tra vụ tố nộp tiền chống trượt viên chức

(Dân Việt) Thông tin từ chị Phạm Thị Bình - giáo viên Trường Mầm non Đằng Hải (quận Hải An, TP.Hải Phòng), chiều 15.1, Công an (CA) quận Hải An đã mời chị tới trụ sở để thông báo kết quả giải quyết đơn của chị tố cáo vụ việc tiêu cực trong kỳ xét tuyển viên chức mầm non tại quận Hải An năm 2016.

Theo đó, cơ quan CA quận xác định nội dung chị Phạm Thị Bình tố cáo bà Bùi Thị Lại - nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Hải 2 (khi xảy ra vụ việc năm 2016, bà Lại là Hiệu trưởng trường này - PV) nhận số tiền 50.000.000 đồng của tập thể giáo viên Trường Mầm non Đằng Hải để cảm ơn lãnh đạo các cấp sau kỳ thi là không có dấu hiệu tội phạm. Trao đổi với Dân Việt, chị Bình bức xúc: “Tôi không đồng ý với kết quả điều tra này của cơ quan CA quận. Trong quá trình điều tra suốt 3 tháng, khi tôi muốn đối chất với bà Bùi Thị Lại nhưng cũng không được thực hiện. Tôi đã đề nghị giám định giọng nói của bà Bùi Thị Lại và cô Nguyễn Thị Mai Hồng nhưng cơ quan điều tra cũng không thực hiện. Tôi sẽ tiếp tục làm đơn gửi lên cơ quan CA cấp trên để làm rõ”. Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chị Bình có đơn tố cáo việc các cô giáo mầm non trên địa bàn quận Hải An khi được Nhà nước quan tâm xét tuyển viên chức nhưng lại bị các hiệu trưởng gợi ý chi tới 6 triệu đồng, sau đó đã phải nộp mỗi cô 2 triệu đồng để “cảm ơn” tới lãnh đạo các cấp. Chị Bình cũng đã gửi cho PV Dân Việt nhiều tài liệu quan trọng, trong đó có nhiều đoạn băng ghi âm giọng nói, các cuộc trao đổi, đặc biệt là đoạn ghi âm lời trao đổi việc giao nhận tiền mà theo chị Bình thì người giao tiền chính là chị, còn người nhận tiền là bà Bùi Thị Lại (khi đó là Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Hải 2). Trong đoạn ghi âm đó có giọng nói mà theo chị Bình thì đó là giọng của bà Lại nhờ một cán bộ của Trường Mầm non Đông Hải 2 là chị Nguyễn Thị Mai Hồng thu và đếm hộ số tiền 50 triệu đồng do chị Bình mang đến nộp. Tuy nhiên, trao đổi với PV Dân Việt, bà Bùi Thị Lại khẳng định bà không biết cô giáo Phạm Thị Bình là ai và cũng không nhận 50 triệu đồng từ cô giáo Bình.