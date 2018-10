Các phương tiện di chuyển thế nào trong ngày Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười?

(Dân Việt) Công an Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông phục vụ hai ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Công an Hà Nội thông báo cấm triệt để hoặc hạn chế phương tiện lưu thông qua một số tuyến đường để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh minh họa: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 5/10, Công an TP.Hà Nội đã có thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Cụ thể như sau:

Từ 6h đến 22h ngày 6/10/2018, hạn chế các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 25 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) trên một số tuyến đường: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Lò Đúc đến Phố Huế), Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, Đê 401, Ngô Thì Nhậm, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Phố Huế, Hàng Bài.

Ngoài các tuyến đường hạn chế nêu trên, trong thời gian từ 6h30 đến 12h00 ngày 07/10/2018, hạn chế các loại phương tiện nêu trên hoạt động trên các tuyến đường: Lò Đúc, Phan Chu Trinh, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Chu Văn An, Nguyễn Thái Học (đoạn từ Nguyễn Thái Học - Chu Văn An đến Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn), Lê Duẩn, Giải Phóng, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp.

Từ 6h30 đến 22h00 ngày 06/10/2018 và từ 06h30 đến 12h00 ngày 7/10/2018, cấm triệt để các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) trên các tuyến đường: Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Trần Thánh Tông đến Lò Đúc), YecXanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn (từ Nguyễn Cao đến YecXanh), Nguyễn Cao (từ Lò Đúc đến Lê Quý Đôn), Hàn Thuyên, Hàng Chuối (đoạn từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Trứ).

Đối với các tuyến phố khác, các phương tiện chấp hành theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện hạn chế, tạm cấm theo tuyến đường như sau:

Các xe ô tô trong diện hạn chế, tạm cấm từ Quốc lộ 5 đi các tỉnh phía Nam theo Quốc lộ 1B qua cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì.

Xe từ các hướng qua cầu Thanh Trì; cầu Vĩnh Tuy theo đường Minh Khai, - Tam Trinh, đến Pháp Vân đi theo Quốc lộ 1B hoặc ngược lại từ Quốc lộ 1B qua cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy đi các hướng.

Xe từ tỉnh phía Nam đi các tỉnh phía Bắc theo tuyến: Quốc lộ 1B, đến nút giao Pháp Vân đi đường vành đai III trên cao, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, cầu Thăng Long, đi các tỉnh phía Bắc; hoặc từ Quốc lộ 1B rẽ đường dẫn tỉnh lộ 427, đến ngã 3 Thường Tín rẽ trái theo đi tỉnh lộ 427 - Cenco 5 - Phúc La, Văn Phú - Lê Trọng Tấn - Đại lộ Thăng Long, đi các hướng đến các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc.

Từ 6h30 đến 11h00 ngày 7/10/2018, các phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh phía Bắc theo tuyến Quốc lộ 1A (cũ) chủ động chuyển hướng theo tuyến Quốc lộ 1B tại nút giao Cầu Giẽ - Quốc lộ 1B hoặc ngã 3 Thường Tín - Quốc lộ 1B; đi Quốc lộ 1B đến Pháp Vân lên đường vành đai III trên cao, qua Cầu Thanh Trì hoặc qua cầu Thăng Long đi các hướng.

Các phương tiện đi vào trung tâm thành phố xuống nút giao Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi hoặc nút giao Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến. Khuyến cáo các phương tiện hạn chế di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A (cũ), đường Ngọc Hồi, đường Giải Phóng.

Công an TP.Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhân dân các địa phương về dự Lễ viếng, truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi phương tiện cá nhân trên đường Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng (đoạn từ phố Phan Chu Trinh đến phố Lê Thánh Tông), đường Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư thuộc quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và các điểm trông giữ xe ngoài phạm vi hạn chế, phạm vi tạm cấm phương tiện.