Cầm búa đánh chết tình địch trong cơn cuồng ghen

Cho rằng anh H. quan hệ bất chính với vợ mình là nguyên nhân dẫn tới gia đình đỗ vỡ, Nguyễn Đình Tương trong cơn tức giận do ghen tuông đã cầm búa đánh liên tiếp vào đầu anh H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 8/10, thông tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Tương (SN 1974, trú tại xóm Bình Hạnh, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn) để điều tra về hành vi giết người. Tương được xác định là thủ phạm gây ra cái chết của anh H.M.H. (SN 1972, trú tại xóm Bình Thành, xã Nghĩa Bình).

Tại cơ quan công an, bước đầu Tương khai nhận Tương và bà N.T.H. (SN 1972) là vợ chồng. Đầu năm 2017 phát hiện vợ và anh H. có quan hệ bất chính nên đã chủ động can ngăn, tuy nhiên 2 người vẫn tiếp tục qua lại. Do mâu thuẫn nên 2 vợ chồng ly thân, chị H. chuyển đến nhà ngoại ở xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, để sinh sống.

Trong thời gian vợ chồng ly thân Tương có nghe tin giữa vợ và anh H. tiếp tục có quan hệ nên nuôi ý định trả thù. \

Nguyễn Đình Tương tại cơ quan công an - Ảnh Công an cung cấp

Trưa 6/10, sau khi đi xe máy ra xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa để thăm vợ và con trai trên đường về Nghĩa Đàn, Tương gặp anh H. điều khiển xe đạp điện đi trên đường. Tức giận vì ghen tuông và chuyện gia đình đổ vỡ, Tương đã lấy xe máy đuổi theo, dùng búa đánh vào đầu anh H. khiến nạn nhân ngã xuống đất. Khi nạn nhân nằm xuống đường Tương tiếp tục cầm búa đánh liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Tương nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Trong lúc bỏ trốn, Tương có ý định tự sát nhưng sau đó nhờ được vận động, khuyên can nên sáng 7/10, Nguyễn Đình Tương đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn đầu thú.

Được biết, nạn nhân H. là chồng của nữ Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Tương trước pháp luật.