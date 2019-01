“Cam kết suông”, Văn Minh vẫn ngang nhiên đón, trả khách ở “bến cóc”

Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cần sớm vào cuộc! Vấn nạn Công ty Du lịch Văn Minh biến văn phòng giao dịch, điểm bán vé thành “bến cóc” đã diễn ra nhiều năm qua. Với hàng trăm hình ảnh, clip mà nhóm phóng viên Nông thôn Ngày nay/Dân Việt ghi lại, nhẽ ra thay vì gọi Công ty này lên ký cam kết suông, UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ngành liên quan phải ra biện pháp, chế tài xử lý mạnh khi hành vi vi phạm đã rõ. Còn nếu như UBND tỉnh Nghệ An, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An “bó tay” thì có lẽ Bộ Giao thông Vận tải cần vào cuộc ngay để lập lại trật tự vận tải tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cũng như tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, công bằng, thượng tôn pháp luật!