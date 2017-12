Camera ghi lại cảnh container cán 2 xe máy, hai người bị cuốn xuống gầm

(Dân Việt) Đang ôm cua trên phố, xe container xảy ra va chạm với 2 xe máy khiến 2 người phải nhập viện cấp cứu.

Clip: Camera ghi lại cảnh container cán 2 xe máy ở Sài Gòn, 2 người nhập viện Sáng 26.12, xe container lưu thông trên đường Lã Xuân Oai, khi đến giao lộ với đường Lê Văn Việt (phường Tăng Nhơn Phú A quận 9, TP.HCM) phương tiện rẽ phải thì xảy ra va chạm với 2 xe máy. Hình ảnh 2 xe máy bị container cán Cú va chạm khiến đôi nam nữ đi xe máy bị thương phải nhập viện cấp cứu, riêng người đi xe máy còn lại kịp thời nhảy nên thoát nạn. Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn được camera an ninh của người dân ghi lại. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an làm rõ.

