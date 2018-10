Cận cảnh căn nhà gỗ sưa đỏ được trả giá trăm tỉ đồng, chủ nhân vẫn không bán

(Dân Việt) Mua khung nhà từ một người bạn với giá 350 triệu đồng, đến khi dựng nhà nhóm thợ phát hiện căn nhà hoàn toàn bằng gỗ sưa đỏ. Nhiều vị khách đến trả giá cao nhưng chủ nhân không bán.

Căn nhà gỗ ba gian làm hoàn toàn bằng gỗ sưa đỏ, quý hiếm nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng trong một con ngõ ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang. Chủ nhân của ngôi nhà là ông Khổng Trọng Bình (62 tuổi). Theo ông Bình, căn nhà gỗ có tuổi đời trăm năm hiện là nhà thờ tổ, toàn bộ khung nhà hoàn toàn bằng gỗ sưa đỏ, quý hiếm. Ngôi nhà rộng chừng 50 mét vuông, thiết kế tinh xảo. Dù đã hơn 100 năm nhưng chân cột vẫn y nguyên, không hề có dấu hiệu bào mòn của thời gian, mặc cho người chủ trước của ngôi nhà bỏ lay lắt ngoài mưa nắng mà không bảo quản. Theo chủ nhân của ngôi nhà, ông mua khung nhà từ một người bạn với giá 350 triệu đồng, đến khi dựng nhà nhóm thợ phát hiện căn nhà hoàn toàn bằng gỗ sưa đỏ. Ngôi nhà được trang trí, chạm trổ nhiều hoạ tiết, hoa văn tinh tế với 24 cây cột trước sau đều tăm tắp, trên mỗi cây cột hiện lên đường vân uốn lượn như những mảng mây huyền ảo, bồng bềnh. Chất liệu kết cấu của ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ sưa, từ những chiếc đũa nhỏ được trang trí trên cửa… ….cho đến những cây cột lớn trong nhà Không gian bên trong, hoa văn được thiết kế tinh xảo được kết hợp hài hòa với kiến trúc nhà Những mảng gỗ sưa đỏ lớn bên hai vách ngôi nhà chứng tỏ chúng được làm từ những cây gỗ sưa lớn Các cột nhà thẳng tắp, gắn chặt với khung nhà uốn lượn Ngôi nhà từng được trả giá trăm tỷ đồng nhưng chủ nhân không bán

Tag: nha go sua, can canh nha go sua do, go sua do,