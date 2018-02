Cần xử lý nghiêm sai phạm khi công khai danh tính của người mua, bán dâm

Không nên công khai danh tính của người mua bán dâm “Hiện nay, quan điểm của Đảng, Nhà nước tiếp cận vấn đề mại dâm dựa trên quyền con người. Theo đó, trong Pháp lệnh Mại dâm chúng ta cũng có quy định không được công khai danh tính của người mua dâm, bán dâm. Đương nhiên luật không cho phép công khai mà cán bộ công an khi thực thi nhiệm vụ lại công khai là sai. Vấn đề công khai, hay không công khai danh tính của người mua – bán dâm đã được đề cập từ khá lâu, không phải bây giờ chúng ta mới bàn tới. Tuy nhiên, lần nào bàn cũng chưa thật ngã ngũ. Có người thì cho rằng cần phải công khai để đánh vào yếu tố tâm lý, giúp giảm hoạt động mại dâm. Tuy nhiên, tiếp cận ở góc độ quốc tế dựa trên quyền con người thì mọi người khuyến cáo là không nên. Về góc độ các nhân tôi, tôi cho rằng vụ việc cán bộ công an ở thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) là không được. Có thể cán bộ trong quá trình thực thi pháp luật cũng chỉ muốn răn đe nhưng đã làm quá tay dẫn tới bị người dân và đối tượng mua, bán dâm phản ứng. Về vấn đề này, chắc chắn cơ quan chức năng ngành công an cũng phải xử lý theo luật đã định thôi”. Ông Lê Đức Hiền – Phó cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTBXH)