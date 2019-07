Cảnh sát bao vây, bắt 4 người trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Các nghi can chống trả hòng thoát khỏi hiện trường song bị cảnh sát khống chế cùng tang vật.

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa phối hợp các đơn vị liên quan bắt 4 người trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia gồm Nguyễn Phi Hùng (42 tuổi), Lê Hồng Hải (42 tuổi), Lê Bá Thao (39 tuổi) và Lầu Bá Chồng (24 tuổi) đều trú tại tỉnh Nghệ An.

Theo nhà chức trách, nhiều ngày trước cảnh sát đã phát hiện một đường dây mua bán ma túy từ Lào đưa về Nghệ An làm điểm trung chuyển đi miền Nam tiêu thụ. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Phi Hùng.

Sau thời gian theo dõi, rạng sáng 3/7, xác định nhóm tội phạm đang giao dịch lô ma túy lớn tại địa phận xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An) nên cảnh sát bao vây. Nhóm tội phạm chống trả hòng chạy khỏi hiện trường song đều bị khống chế. Tang vật thu giữ là 20 kg ma túy dạng đá, 20 kg ma túy dạng ketamin, 20 bánh heroin, 3 ôtô và các tang vật liên quan.

Tang vật vụ án. Ảnh: CAND

Khám nhà của Hùng ở thành phố Vinh, cảnh sát thu nhiều tiền mặt trị giá hàng tỷ đồng. Chuyên án đang được mở rộng.

Trung tuần giữa tháng 4, Công an Nghệ An đã phá vụ án ma túy với tang số hơn 700 kg ma túy đá. Tới nay 3 người Việt Nam và một người nước ngoài liên quan tới vụ án đã bị khởi tố.