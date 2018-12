Cảnh sát đột kích, bắt quả tang 3 nữ nhân viên massage đang bán dâm

(Dân Việt) Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Phù Mỹ tiến hành kiểm tra đã bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang bán dâm tại một khách sạn trên địa bàn huyện Phù Mỹ.

Các đối tượng được đưa về Công an huyện Phù Mỹ xử lý.

Cụ thể, theo Dân Trí: Trước đó, lúc 20h20 ngày 30.12.2018, các trinh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Phù Mỹ tiến hành kiểm tra cơ sở khách sạn - massage Hải Âu (ở thôn Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ) do bà N.T.M.D (24 tuổi, ngụ tại địa phương) làm chủ.

Qua kiểm tra 4 phòng, trinh sát đã phát hiện 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Cả 3 nữ bán dâm đều là nhân viên đang làm việc tại cơ sở massage này.

Bước đầu, các cô gái này khai nhận mỗi lần đi khách với giá từ 400 đến 500 ngàn đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Phù Mỹ tiếp tục điều tra xử lý.

Được biết, cơ sở khách sạn - massage Hải Âu mới đi vào hoạt động cách đây không lâu và đang bị chính quyền huyện Phù Mỹ củng cố hồ sơ để xử lý vì hành vi xây dựng công trình lấn chiếm đất; vi phạm hành lang đường bộ. Dù UBND xã Mỹ Phong đã lập biên bản, đề nghị dừng thi công, tuy nhiên chủ đầu tư không chấp hành, tiếp tục xây dựng, đến nay công trình đã hoàn thành.