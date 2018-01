Cảnh sát đột kích quán bar, hàng trăm dân chơi nháo nhào trốn chạy

Bất ngờ bị lực lượng công an đột kích, hàng trăm dân chơi tại quán bar nháo nhào trốn chạy nhưng đều bị bắt giữ. Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện 80 thanh niên dương tính với ma túy.

Ngày 14.1, Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành tạm giữ 80 người liên quan đến việc sử dụng ma tuý tại quán bar H5 (đóng tại địa chỉ K30, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Trước đó, vào khoảng 1h cùng ngày, Đội cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an TP.Biên Hòa phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức kiểm tra đột xuất quán bar này. Khi phát hiện thấy lực lượng công an hàng trăm khách chơi tại đây nháo nhào bỏ chạy nhưng đều bị giữ lại. Lực lượng công an phát hiện và thu giữ nhiều loại ma túy được các khách chơi vứt dưới nền nhà.

Khoảng 2 giờ sau, tất cả 218 khách và nhân viên phục vụ tại quán được đưa về trụ sở Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục làm việc. Tại đây, qua test nhanh, lực lượng công an xác định có 80 người (gồm 69 nam và 11 nữ) dương tính với chất ma túy. Trong đó có18 người không có chỗ ở rõ ràng nên lập hồ sơ để đưa đi cai nghiện bắt buộc. Số còn lại lực lượng chức năng phân loại, xử lý vi phạm hành chính về sử dụng trái phép chất ma túy.

Đây là lần thứ 2 trong vòng nửa tháng qua, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra quán bar H5 và phát hiện khách chơi tại đây dương tính với ma túy. Trước đó, vào rạng sáng ngày 31.12.2017, khi tiến hành kiểm tra quán bar này, lực lượng chức năng cũng phát hiện gần 200 khách dương tính với ma túy.