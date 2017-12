Cấp dưới ông Hải 'bảo kê' vỉa hè: Chỉ khiển trách, không sa thải

Theo UBND quận 1 (TP HCM), những phát ngôn của ông Phạm Nguyên Vũ - cán bộ "bảo kê" vỉa hè là nghiêm trọng nhưng chưa đủ cơ sở để xử lý kỷ luật sa thải.

UBND quận 1 vừa có báo cáo về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin bài báo "Cán bộ đô thị "bảo kê" vỉa hè" đăng trên Báo Người Lao Động. Theo báo cáo, sau khi Báo Người Lao Động đăng thông tin, UBND quận 1 đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị quận 1 kiểm tra, xác minh người trong đoạn video là ông Phạm Nguyên Vũ, nhân viên Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1. Ông Vũ tường trình khi gặp ông Thanh (người có mặt trong đoạn video) với cương vị là người dân, gặp ngoài giờ hành chính, không đại diện cho cơ quan, đơn vị nào; gặp để hướng dẫn người quen xin phép đăng ký kinh doanh, buôn bán. Trên cơ sở tường trình của ông Vũ, lãnh đạo UBND quận 1 đã chỉ đạo trưởng phòng Quản lý đô thị quận 1 ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ để xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền. Ông Phạm Nguyên Vũ hứa chạy giấy phép kinh doanh và "bảo kê" lấn chiếm vỉa hè Sau đó, Phòng Quản lý đô thị quận 1 đã họp và xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Vũ. Theo đó, với cương vị là nhân viên Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1, những phát ngôn của ông Vũ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1 và UBND quận 1. Đồng thời, ông Vũ hứa hẹn cung cấp thông tin công tác, lịch ra quân chấn chỉnh trật tự đô thị của quận đã ảnh hưởng đến hiệu quả công tác này. UBND quận 1 xét thấy những phát ngôn của ông Vũ là nghiêm trọng, tạo dư luận không tốt đối với công tác chấn chỉnh trật tự đô thị tại quận 1 nói riêng và TP nói chung. Tuy nhiên, đối chiếu với quy định tại Điều 126 Bộ Luật Lao động năm 2012, UBND quận 1 xác định chưa đủ cơ sở để xử lý kỷ luật sa thải đối với ông Vũ. Từ những lý do trên, ông Vũ chỉ nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Hiện UBND quận 1 đã cho ông Vũ thôi việc từ ngày 15-12; trên cơ sở đơn xin nghỉ việc của ông Vũ. Như Báo Người Lao Động phản ánh, giữa tháng 10-2017, anh Nam (ngụ quận 4, TP HCM) có ý định thuê mặt bằng để kinh doanh quán cà phê. Qua khảo sát, anh Nam ưng ý một quán nằm ngay đại lộ Võ Văn Kiệt (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1). Sau khi tìm hiểu, anh Nam được 1 người giới thiệu gặp ông Vũ để được hướng dẫn "bảo kê" vỉa hè. Qua trao đổi điện thoại, ông Vũ hẹn anh Nam đến một quán cà phê gần trụ sở UBND quận 1. Nói chuyện một lúc, ông Vũ đề nghị anh Nam gửi 3 triệu để "chạy" giấy tờ và mỗi tháng tự ý đóng tiền để được báo trước mỗi khi đoàn kiểm tra ra quân giành lại vỉa hè.

Theo Phan Anh (Người lao động)

