CẬP NHẬT: Xe container tông hàng loạt xe máy, nhiều người chết

(Dân Việt) Chiều nay (2.1), xe container chạy trên quốc lộ 1A, khi đến huyện Bến Lức (Long An) đã tông loạt xe máy dừng đèn đỏ khiến nhiều người chết và bị thương.

*Tiếp tục cập nhật.

17h20: Vẫn theo nguồn tin từ cơ quan công an, tài xế gây tai nạn tên Phạm Thành Hiếu, SN 1987, ngụ tại xã Thạnh Đức, huyên Bến Lức, tỉnh Long An. Hiện tài xế chưa tới công an trình diện.

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: VNE

17h05: Một lãnh đạo Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, nguyên nhân có thể do chiếc xe container bị mất thắng (phanh). Những người bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

17h: Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019 (29.12.2018 - 1.1.2019) trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người, bị thương 5 người.

Trong đó, huyện Bến Lức xảy ra 2 vụ làm 1 người chết, 2 người bị thương; huyện Tân Thạnh xảy ra 1 vụ làm 1 người chết; TP.Tân An 1 vụ, 1 người bị thương; huyện Thủ Thừa 1 vụ, 2 người bị thương.

Chiếc xe gây tai nạn. Nguồn: FB

16h45: Thông tin với PV Dân Việt, đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng cho biết ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - chuẩn bị lên đường vào Long An.

16h40: Chiếc xe gây tai nạn được xác định là xe đầu kéo hiệu Hyundai, mang BKS 62C-043.48, chở theo 2 container loại 20 feet/container. Trước đầu xe còn găm 3-4 xe máy.

16h39: Đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thông tin với PV Dân Việt: "Theo báo cáo ban đầu, xe container đâm vào hàng loạt người đi xe máy đang dừng đèn đỏ. Thống kê sơ bộ đã có 3 người tử vong tại chỗ, khoảng 20 người bị thương. Công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được tích cực tiến hành".

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: VNE

Nguồn: FB

Theo VNE: Chủ tịch huyện Bến Lức - Trần Văn Tươi xác nhận có vụ tai nạn nghiêm trọng ở khu vực ngã tư Việt Chánh, đoạn gần cầu Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Theo Zing: Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h35 chiều nay.

*Tiếp tục cập nhật.