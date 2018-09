Cầu vượt An Dương chậm tiến độ: Bí Thư Hoàng Trung Hải yêu cầu gì?

Dự án chậm tiến độ 2 tháng Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên và thay thế một phần đê đất bằng đê bê tông cốt thép quận Ba Đình, quận Tây Hồ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 312 tỷ đồng; được khởi công từ tháng 12.2017. Đây là 1 trong 8 công trình cấp bách nhằm hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức giao thầu từ giai đoạn đầu dự án. Đến nay, phần mở rộng đê Yên Phụ đã cơ bản hoàn thành, bao gồm hạng mục tường chắn đê bê tông cốt thép, hạ cốt đê Yên Phụ (đoạn từ An Dương đến khách sạn Thắng Lợi) và thông xe, phục vụ việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, so với tiến độ dự kiến ban đầu, đến nay dự án đã chậm 2 tháng. Trước đó, tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương và kéo dài đê bê tông cốt thép đến ngõ 124 đường Âu Cơ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát đã thiếu nỗ lực, thiếu phối hợp trong thực hiện dự án gồm: Tổng công ty thiết kế giao thông vận tải (TEDI), Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An, Tổng công ty cơ khí xây dựng (COMA), Công ty cổ phần tập đoàn Thành Long, Công ty cổ phần tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn trên nghiêm túc rút kinh nghiệm và hoàn thành công trình trước ngày 10.10. Sau thời hạn trên nếu chưa hoàn thành, UBND TP.Hà Nội sẽ xử lý trách nhiệm các đơn vị liên quan.