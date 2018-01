CĐV Hải Phòng đổ xô sang Thường Châu, Trung Quốc

(Dân Việt) Để có thể tận mắt chứng kiến dàn cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu trận chung kết, hàng nghìn cổ động viên của thành phố Cảng đã tự thưởng cho mình tour du lịch trọn gói đi Thường Châu, Trung Quốc vào các ngày 25,26,27.1

Nóng máy điện thoai đặt tour

Hàng nghìn cổ động viên cuồng nhiệt của thành phố Cảng đã đặt vé tour ngay trong đêm 23.1 để kịp khởi hành đến Thường Châu, Trung Quốc, cầm trong tay tấm vé vào xem trận Chung kết Việt Nam - Uzbekistan.

Các điểm bán áo, cờ, băng rôn đã sẵn sàng từ sáng sớm nay (26.1).

Các công ty lữ hành cũng được mùa thắng lớn khi kịp thời tung ra các tour đặc biệt đi Trung Quốc để phục vụ khách hàng. Ngay trong tối 23.1, nhiều công ty đã công bố giá tour sang Trung Quốc dao động ở mức 12-14 triệu/tour đường bộ và từ 15 – 20 triệu/tour với đường hàng không.

Ngoài ra, các đơn vị lữ hành còn tặng thêm nhiều gói khuyến mại đi kèm như tặng ngay một chỉ vàng tại sân vận động Trung Quốc nếu Việt Nam thắng trận, tặng mỗi người một bộ đồ nấu nướng đa năng khi đăng ký tour…

Anh Hà Duy Huỳnh – Giám đốc Công ty TNHH AJC Việt Nam cho biết: “Ngay khi trận bán kết kết thúc, công ty mình liên tục nhận được điện thoại đặt vé sang Trung Quốc và nhờ tư vấn gói dịch vụ cho hợp lý. Lượng khách gọi đến không đếm xuể tuy nhiên do trận chung kết khá sát ngày nên công ty chủ yếu bán vé máy bay cho các khách hàng đã có sẵn visa. Tính đến thời điểm ngày hôm qua, giá vé máy bay thẳng đến Thường Châu – Trung Quốc của Vietnam Airlines đã lên tới 770 USD/vé khứ hồi, bao gồm ăn uống và đưa đón tại sân bay, khách hàng hầu như không tiếc tiền để đi”.

Anh Trần Quang Tuấn (Lê Hồng Phong, Hải Phòng) là một trong những cổ động viên đã quyết định cùng nhóm bạn đặt tour du lịch “Cuồng nhiệt cùng Đội tuyển U23” theo đường bộ sang Trung Quốc để đồng hành cùng các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận chung kết ngày 27.1 sắp tới.

Anh Tuấn hào hứng cho biết: “Trước khi trận bán kết bắt đầu, nhóm mình đã lên kế hoạch đặt vé sang Trung Quốc để cổ vũ nếu Việt Nam vào vòng chung kết. Mình đặt tour sang Trung Quốc đi 4 ngày 3 đêm, với mức chi phí hơn 12 triệu đồng. Bọn mình sẽ xuất phát vào sáng 26.1, mọi thủ tục ăn, nghỉ, giấy tờ xuất nhập cảnh, vé vào xem bóng đá, áo và cờ Việt Nam… đều được công ty lữ hành lo trọn gói. Ngoài xem trận chung kết, gói tour của mình còn bao gồm việc đi tham quan một số địa điểm tại Trung Quốc trước khi về Việt Nam”.

Nở rộ dịch vụ ăn theo

Sinh viên tranh thủ xuống đường bán cờ cho các cổ động viên.

Không có điều kiện sang Thường Châu, những người ở lại cũng đang chuẩn bị tinh thần cổ vũ hết mình cho U23 Việt Nam.

Tại tuyến phố Lạch Tray (gần khu vực sân vận động Trung Tâm TP) từ 9h sáng ngày 26.1, các điểm bán cờ, quần áo, băng rôn phục vụ các cổ động viên diễn ra hết sức sôi động, người bán, người mua tấp nập. Lá cờ nhỏ cũng chỉ có giá 10.000 đồng, áo và cờ to có giá là 60.000 đồng, còn những phụ kiện nhỏ như cờ dán mặt, băng rôn cài đầu cũng có giá từ 5.000 -10.000 đồng.

Các nhà hàng khách sạn tại khắp trung tâm cũng đều căng băng rôn, biểu ngữ cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. Anh Nguyễn Văn Hiệp - một chủ quán bánh cuốn nổi tiếng của Hải Phòng trên phố Lê Lợi đã giảm giá 20% cho các cổ động viên đến quán. Anh còn đăng lên trang cá nhân của mình để tỏ lòng ngưỡng mộ đội tuyển và người thầy dẫn dắt cho U23 Việt Nam với dòng chữ: “Dù kết quả trận đấu thể nào, bánh cuốn Ngọc Hương cũng miễn phí ăn uống cho những ai họ Park”.

Anh Bùi Hà quản lý nhà hàng Vịt biển Đoàn Văn Vươn tại địa chỉ số 279 Văn Đồng (quận Dương Kinh, Hải Phòng) cũng cho biết, trong hai ngày 27 và 28.1, nhà hàng này giảm giá 10% cho tất cả các khách hàng tới ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. “Dù kết quả trận đấu thế nào, với tôi đội U23 Việt Nam vẫn là đội quân chiến thắng”- anh Hà chia sẻ.

Các tuyến phố của HP rực rỡ cờ đỏ sao vàng.

Tuy nhiên, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho nhân dân khi trận đấu diễn ra, thành phố Hải Phòng đã có công văn chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp, tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Một điều đáng tiếc cho các cổ động viên cuồng nhiệt của thành phố Cảng đó là, theo thông tin từ ông Trần Mạnh Hùng - Giám đốc công ty cổ phần bóng đá Hải Phòng, sân vận động Lạch Tray có thể sẽ không mở cửa, bật màn hình lớn phục vụ các cổ động viên tạo nên “chảo lửa” như trận bán kết vừa qua.