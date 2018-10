Chân dung những Chủ tịch tỉnh trẻ nhất cả nước

(Dân Việt) Sáng nay (1.10), ông Thái Thanh Quý (sinh năm 1976) được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Như vậy số cán bộ trẻ (trên 40 tuổi) làm Chủ tịch tỉnh trong cả nước đã tăng thêm. Dân Việt giới thiệu chân dung những vị Chủ tịch UBND tỉnh trẻ tuổi này.

Ông Thái Thanh Quý (ảnh Dân trí)

Ông Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Ông Quý sinh năm 1976, quê Nghệ An. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ quản lý kinh tế; cao cấp chính trị. Ngày 1.10. ông được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 -2021.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch tỉnh, trong quá trình công tác ông từng giữ các chức vụ Bí thư Đoàn khối cơ quan tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng (tháng 1.2016), ông được bầu Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Phạm Đại Dương (ảnh báo Khoa học phát triển).

Ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Ông Phạm Đại Dương, sinh năm 1974, quê quán Đông Ngạc, Từ Liêm (Hà Nội); ông tốt nghiệp thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ; tốt nghiệp lý luận chính trị Cao cấp.

Ngày 1.8.2018, ông Dương được Ban Bí thư Trung ương Đảng luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên (nhiệm kỳ 2015-2020) và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy. Sau đó ông được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Trước khi được luân chuyển về tỉnh Phú Yên, ông Phạm Đại Dương giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Đặng Quốc Khánh (ảnh VNN).

Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Khánh sinh năm 1976, quê Hà Tĩnh; ông có học vị Tiến sĩ Quản lý đô thị và công trình; tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Khánh từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng; Bí thư huyện ủy Nghi Xuân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 1.2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, ông Đặng Quốc Khánh được bầu Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ông Khánh là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Đặng Xuân Phong (ảnh laocaitv).

Ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Ông Đặng Xuân Phong sinh ngày 1972, quê xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; ông có học vị tiến sĩ kinh tế; tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Phong đã từng kinh qua các chức vụ: trưởng phòng Kinh tế đối ngoại và trưởng phòng Tổng hợp - sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai; Phó Giám đốc phụ trách sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, Giám đốc Sở Kế hoạch –Đầu tư tỉnh Lào Cai; Bí thư Huyện ủy Bắc Hà rồi Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV (nhiệm kỳ 2015 – 2020).