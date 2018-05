Cháu bé bị bán sang Trung Quốc được trao trả về Việt Nam

(Dân Việt) Chiều 11.5, Công an TP.Móng Cái (Quảng Ninh) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tiếp nhận một trẻ em bị lừa bán sang Trung Quốc do Cục Công an Thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) phát hiện, trao trả.

Lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả cháu bé cho Công an TP.Móng Cái.

Trước đó, ngày 10.5 Công an TP.Móng Cái nhận được công văn hợp tác điều tra của Cục Công an TP.Đông Hưng (Trung Quốc) đề nghị Công an TP.Móng Cái phối hợp điều tra các đối tượng có liên quan đến vụ án “Buôn bán trẻ em” do Cục Công an TP.Đông Hưng (Trung Quốc) phát hiện ngày 24.11.2017 tại TP Đông Hưng, Trung Quốc. Quá trình triệt phá thành công vụ án “Buôn bán trẻ em”, Cục Công an TP.Đông Hưng (Trung Quốc) đã bắt giữ được 2 đối tượng liên quan đến vụ án, đồng thời giải cứu thành công 1 bé trai sơ sinh, quốc tịch Việt Nam).

Quá trình điều tra, xác minh, Công an TP.Móng Cái đã cung cấp mẫu máu của chị L.H.D (SN 1999 trú tại Tổ 5, phường Quyết Tiến, TP.Lai Châu, tỉnh Lai Châu), là mẹ đẻ của cháu bé, cho Cục Công an TP.Đông Hưng (Trung Quốc). Kết quả giám định AND của Cục Công an TP.Đông Hưng (Trung Quốc) xác định cháu bé là con của chị L.H.D.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an TP.Móng Cái đã làm các thủ tục cần thiết để đưa cháu bé về Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ nhận trông, nuôi để phục vụ công tác tiếp tục điều tra làm rõ.