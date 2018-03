Châu Việt Cường bất ngờ nhập viện cấp cứu

(Dân Việt) Thông tin từ công an quận Ba Đình (TP.Hà Nội), đối tượng Châu Việt Cường - người bị tình nghi có liên quan đến cái chết của một cô gái trên địa bàn phường Cống Vị (Q.Ba Đình, TP.Hà Nội) ngày 5.3 vừa qua - hiện đang phải nằm viện cấp cứu.

Cụ thể, theo lãnh đạo công an quận Ba Đình, Châu Việt Cường phải nhập viện cấp cứu do bỏng cổ họng vì ăn quá nhiều tỏi. Ngay sau khi bị tạm giữ tại cơ quan công an, Cường cũng khai rằng anh ta ăn quá nhiều tỏi nên cổ họng cũng có dấu hiệu của bỏng, giọng nói trở nên khó nghe hơn.

Nguyên nhân của việc ăn tỏi dẫn tới bị bỏng là do nam ca sĩ này phê ma túy. Trong lúc không kiểm soát được bản thân, người này đã ăn tỏi để trừ ma và thậm chí, còn nhét nhiều tỏi vào miệng cô gái cùng nhóm để "trừ tà" khiến cô gái xấu số tử vong.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, rạng sáng 5.3, sau khi đi biểu diễn ở khu công nghiệp Đồng Văn (tỉnh Hà Nam về), Châu Việt Cường đón ca sĩ tên Nam Khang đi ăn, sau đó cả hai đến căn hộ Phạm Đức Thế đang ở tại phố Nguyễn Văn Ngọc. Tại đây, Cường bỏ ma túy đá dạng ketamine ra cho cả ba cùng sử dụng.

Đến 3h30 phút, Khang gọi cho bạn gái tên P.A rủ tới căn hộ Thế ở. P.A sau đó rủ thêm chị H cùng đến. Tại đây, cả nhóm tiếp tục sử dụng ma túy và cùng nhau quan hệ tình dục.

Đến 7h sáng các đối tượng tiếp tục sử dụng ma túy. Tuy nhiên, lần này không có mặt của Nam Khang vì ca sĩ này đã đi Thái Bình để biểu diễn từ sáng sớm.

Do phê ma túy, Châu Việt Cường đã ăn khá nhiều tỏi để "trừ tà" nên đã bị bỏng, phải nhập viện cấp cứu. (Ảnh: An ninh thủ đô)

Quá trình sử dụng ma túy, Châu Việt Cường và chị H bị sốc, rơi vào tình trạng phê ma túy. Cường bị ảo giác nên tưởng chị H là “bà cô tổ” nên khóc lóc, chắp tay lạy chị H. Sau đó, vì sợ hãi nghĩ chị H bị ma nhập nên Cường đi mua tỏi để trừ tà ma. Sau đó, Cường nhét tỏi vào miệng chị H để trừ tà ma.

Thấy vậy, Thế và Phượng Anh can ngăn nhưng không được thì bỏ ra ngoài cửa cầu cứu nhưng quá muộn, chị H đã tử vong.

Quá trình điều tra còn cho thấy, trong lúc phê ma túy, ngoài việc tự lấy tỏi nhét vào mồm nạn nhân thì Cường còn bảo Thế nhờ hai thầy cúng lên làm lễ trừ tà cho bạn.

Khi 2 thầy cúng có mặt tại căn hộ đã phát hiện nhóm Cường có biểu hiện phê ma túy, còn chị H đã bất động nên vội vàng chạy ra ngoài trình báo công an về vụ việc.

Khi cơ quan chức năng tới hiện trường, chị H đã tử vong, miệng bị nhét nhiều tỏi, còn Châu Việt Cường vẫn trong tình trạng "ngáo" khi bị đưa về trụ sở công an.

Hiện sự việc đang được điều tra làm rõ.