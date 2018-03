Châu Việt Cường và nhóm bạn đã làm gì trong căn nhà xảy ra án mạng?

(Dân Việt) Cơ quan chức năng xác định, nhóm thanh niên trong đó có ca sĩ Châu Việt Cường (Nguyễn Việt Cường - SN 1978, quê quán Thanh Hóa) đã có những hành vi mất kiểm soát sau khi dùng ma túy dạng ketamin.

Hôm nay (6.3), cơ quan chức năng quận Ba Đình (TP.Hà Nội) và công an TP.Hà Nội vẫn đang phổi hợp khẩn trương để điều tra làm rõ vụ việc phát hiện chị T.M.H (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội) chết bất thường trong ngôi nhà ở phường Cống Vị (Ba Đình) vào ngày 5.3.

Ca sĩ Châu Việt Cường – người bị tình nghi có liên quan đến cái chết của cô gái hiện đang bị tạm giữ hình sự tại công an quận Ba Đình để phục vụ quá trình điều tra. Các cá nhân liên quan khác cũng được triệu tập để làm rõ các tình tiết.

Bước đầu xác định, vào đêm ngày 5.3, có Châu Việt Cường, ca sĩ trẻ Nam Khang (tên thật là Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên Huế), chị T.M.H và một cô gái tên là P.A về căn hộ tập thể tại phường Cống Vị.

Căn hộ này Phạm Đức Thế (SN 1981, quê quán Yên Khánh, Ninh Bình) mượn của người quen từ trước tết âm lịch.

Châu Việt Cường khai bản thân đã ăn rất nhiều tỏi, những người bạn chứng kiến có vào can ngăn nhưng do ai cũng đang phê ma túy nên không can được.

Tại đây, nhóm người đã sử dụng ma túy tổng hợp ketamin. Khoảng 8h sáng, do ảo ma túy, nghĩ H bị ma nhập nên Cường đã xuống nhà mua tỏi lên để "trừ ma". Sau khi rắc tỏi quanh nhà để trừ ma, cả hai bóc tỏi cho vào miệng. Cường dùng tay ghì cổ và nhét tỏi vào miệng H. Do củ tỏi to còn nguyên mắc nghẹn ở cổ đã làm cô gái này ngạt thở và tử vong.

Khoảng 10 giờ 45 ngày 5.3, Phạm Đức Thế gọi điện thoại cho 2 người gồm 1 nam - 1 nữ, cùng quê Ninh Bình, cùng làm nghề thầy cúng, đến căn hộ tập thể ở phường Cống Vị, quận Ba Đình… để trừ tà cho người thân. Tới nơi, 2 thầy cúng nhận thấy Cường và Phạm Đức Thế có biểu hiện “phê” ma túy tổng hợp và 1 nữ giới đã tử vong, chính là chị H; lập tức trình báo cơ quan công an.

Tại hiện trường vụ án, rất nhiều tỏi vương vãi cả lối đi cầu thang và trong căn nhà mà nhóm của Cường đã sử dụng ma túy. Trong căn phòng vẫn còn những hộp cơm dở dang mà nhóm người này đã mua về. Tại phòng ngủ của căn hộ tập thể này, chăn trên giường lộn xộn. Theo An ninh thủ đô, các đối tượng sau khi sử dụng ma túy dạng ketamin thì sinh hoạt trong phòng ngủ này.

Về phía gia đình nạn nhân H, sau khi nhận được tin dữ, gia đình không ngờ cô gái trẻ lại tử vong trong vụ án có liên quan đến ca sĩ Châu Việt Cường.

Phòng ngủ này là nơi nhóm của Cường đã sinh hoạt sau khi sử dụng ma túy dạng ketamin. (Ảnh: Báo An ninh thủ đô)

Tại quê nhà, sáng nay, người thân đã đưa thi thể cô gái đi hoả táng ở nhà tang lễ huyện Ba Vì nhưng do thủ tục pháp lý chưa được nên gia đình lại đưa về nghĩa trang quê nhà.

Ông Lưu Xuân Uyên (82 tuổi, ông ngoại H) cho biết, gia đình không biết cháu gái quen ca sĩ Châu Việt Cường.

Được biết, H là con thứ 2 trong gia đình có 2 anh em, bản thân bố mẹ cô đã bỏ nhau từ lâu, từ đó đến nay đi đâu không ai biết. Sau khi H mất, người thân cũng không thể liên lạc được với người đàn ông này để báo tin.

“Tôi cũng chưa từng nghe cháu kể quen với ca sĩ Châu Việt Cường. Hôm Tết về nó tâm sự với ông bà bảo cháu mới đi làm còn nhiều khó khăn, tiền thuê trọ, tiền ăn uống tốn kém nên cũng không có tiền phụ giúp ông bà, khi nào làm dư giả cháu cho ông bà mỗi tháng một vài triệu để ông bà đỡ khổ, ấy vậy mà…”, ông ngoại nạn nhân chia sẻ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.