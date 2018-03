Chen lấn, xô đẩy nhau nhận lộc chùa Phúc Khánh sau lễ cầu an

(Dân Việt) Suốt gần 2 giờ làm lễ cầu an, người dân khá trật tự. Nhưng đến lúc nhà chùa phát lộc sau khi buổi lễ kết thúc, cảnh tượng chen lấn đã xảy ra vì ai cũng muốn nhận được lộc mong may mắn và bình an trước.

Tối 1.3 (tức ngày 14 tháng Giêng), sau khi lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) kết thúc, hàng nghìn phật tử chen nhau ra về. Tuy nhiên, rất đông người dân đã ùn ùn kéo về khu vực phát lộc. Nhiều người chen lấn, xô đẩy nhau để mong nhận được lộc của nhà chùa sau lễ cầu an. Mỗi phật tử nhận một phần tuy nhiên nhiều người "đòi hỏi" thêm. Ai cũng mong nhận được lộc nên cố gắng bon chen. Nhiều người vui vẻ nhận lộc dù chủ yếu chỉ là oản và chuối nhưng mọi người cho rằng nó lại chứa đựng sự may mắn. Trước đó, một khối lượng lớn chuối và oản được các phật tử, nhà chùa chuẩn bị ngay tại khu vực cổng chùa. Năm nay, lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh như thường lệ diễn ra vào 19h tối ngày 14 tháng Giêng. Khu vực từ giữa cầu vượt Ngã Tư Sở đến ngã ba Thái Thịnh - Tây Sơn chật kín người dự lễ. Khu vực trước cổng chùa, lực lượng công an địa phương đã phong tỏa, chắn đường để người dân làm lễ và phương tiện giao thông đi lại. Lễ cầu an kéo dài gần 2h đồng hồ. Do đường đông, nhiều người vái vọng vào trong chùa. Người dân, phật tử từ người già đến trẻ nhỏ, không phân biệt giới tính, ai ai cũng mong muốn bình an và may mắn. Trước đó, vào giờ tan tầm, khu vực đường Tây Sơn, cầu vượt Ngã Tư Sở ùn ứ nghiêm trọng. Khoảng 21h, dòng xe ùa vào nhau trở về sau khi kết thúc buổi lễ cầu an.