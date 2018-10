Chết khi làm việc với công an: Diễn biến mới

Đại diện gia đình bà Nhung kiến nghị cơ quan chức năng làm rõ những tình tiết liên quan đến việc người phụ nữ chết khi làm việc với công an.

Ngày 19/10/2018, Luật sư Nguyễn Văn Quynh cho biết đã được gia đình bà Huỳnh Thị Nhung (sinh năm 1972, chủ nhà nghỉ ở xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) mời làm người đại diện pháp luật để làm rõ cái chết của bà Nhung khi làm việc với công an Thị xã Ninh Hòa và tối ngày 13/10. Ngay sau đó, luật sư Quynh đã có đơn kiến nghị gửi đến VKSND Tối cao và Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị làm rõ nhiều tình tiết quan trọng liên quan đến việc bà Nhung tử vong. Theo luật sư Quynh, cơ quan chức năng cần làm rõ ai là người trực tiếp đưa bà Nhung về trụ sở làm việc, ai là người có thẩm quyền yêu cầu cán bộ công an bắt, giữ bà Nhung từ nhà đến trụ sở công an. Người thân tổ chức đám tang cho bà Nhung (Ảnh PLO) "Trong khoảng thời gian từ 21h40 ngày 13/10 có cán bộ điều tra ra khỏi phòng thì ai là người có trách nhiệm giám sát bà Nhung khi đang ở trong phòng. Việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi... cũng cần phải được tiến hành để xác định rõ các vết thương trên người bà Nhung, cơ chế hình thành nên các vết thương đó" - luật sư Quynh đề nghị. Ông Quynh cho rằng, để việc điều tra mang tính khách quan thì VKSND Tối cao cần vào cuộc để tránh những thắc mắc cho gia đình bà Nhung. Được biết, bà Nhung đến trụ sở Công an Thị xã Ninh Hòa làm việc vào chiều tối ngày 13/10 để làm rõ việc phát hiện có sự vụ bán dâm tại nhà nghỉ do bà Nhung làm chủ. Đến 21h40, tại phòng làm việc Đội cảnh sát hình sự, cán bộ điều tra thụ lý lấy lời khai làm việc với bà Nhung đã ra ngoài báo cáo lãnh đạo. Lúc này tại phòng làm việc ngoài bà Nhung còn có 1 cán bộ điều tra khác làm việc khác, lưng quay về phía bà Nhung. Khoảng 2 phút sau, một cán bộ công an phát hiện bà Nhung tay cầm kéo, máu chảy nhiều từ vùng cổ. Bà Nhung sau đó được đưa tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa cấp cứu. Tuy nhiên, đến 22h15 cùng ngày, bà Nhung tử vong. Người nhà bà Nhung cho biết, sự việc xảy ra vào tối ngày 13/10/2018 nhưng đến sáng ngày 14/10 mới được cơ quan chức năng thông báo về cái chết của bà Nhung. Ông Phan Văn Cường - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin: "Hiện chưa thể xác định được bà Nhung có tự dùng kéo đâm cổ mình hay không. Sự việc vẫn đang được điều tra và chưa có kết luận cuối cùng".

Theo Vân Thanh (Đất Việt)

