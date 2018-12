Chết người do “ổ gà” ở QL1: Luật sư cho rằng đủ cơ sở để khởi tố

(Dân Việt) “Ban quản lý dự án Thăng Long đã để xảy ra xuống cấp, xuất hiện “ổ gà” ở quốc lộ 1 (QL1) đoạn qua tỉnh Phú Yên và bị Bộ GTVT nhắc nhở nhiều lần, yêu cầu sửa chữa. Nhưng Ban này thiếu trách nhiệm trong quá trình sửa chữa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của anh Tánh”, một luật sư nêu ý kiến.

Ngày 23.12, ông Trần Danh (72 tuổi, ở xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, Phú Yên) cho biết, đã gửi đơn đề nghị Công an, VKSND huyện Đông Hòa khởi tố vụ án hình sự liên quan đến cái chết của con ông là anh Trần Nguyễn Quang Tánh (34 tuổi).

Đoạn Quốc lộ 1 - nơi anh Tánh bị tai nạn.

Theo đó, khoảng 4h ngày 10.12, anh Tánh chạy xe máy đi làm thì gặp tai nạn, tử vong tại QL1 đoạn qua xã Hòa Xuân Đông (Đông Hòa). Đại diện Công an huyện Đông Hòa cho biết, điều tra bước đầu xác định nguyên nhân tai nạn dẫn đến cái chết của anh Tánh là do mất tay lái khi xe máy sụp "ổ gà". Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hòa đang tiến hành thu thập các chứng cứ liên quan, việc có khởi tố vụ án hay không hiện chưa thể trả lời được.

Trong đơn nêu trên, ông Danh đề nghị làm rõ trách nhiệm hình sự về hành vi của lãnh đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long (thuộc Bộ GTVT), đại diện chủ đầu tư dự án cải tạo nâng cấp và mở rộng QL1 đoạn qua Phú Yên, vì có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý công trình giao thông theo điều 281 Bộ luật Hình sự 2015. Cụ thể, đây là đoạn đường đang trong thời gian bảo hành nhưng chủ đầu tư dự án mở rộng QL1 qua Phú Yên đã thiếu trách nhiệm sửa chữa, để xuất hiện nhiều “ổ voi, ổ gà”, gây ra cái chết oan ức đối với con ông.

Người thân đau đớn bên thi thể anh Tánh.

“Tánh là con trai duy nhất của gia đình tôi. Gia đình tôi rất phẫn nộ về sự thiếu trách nhiệm trong việc sửa chữa, duy tu đoạn đường bị hư hỏng, gây ra cái chết oan ức cho con tôi”, ông Danh bày tỏ.

Đơn của ông Danh đề nghị Ban quản lý dự án Thăng Long phải có trách nhiệm phụ cấp nuôi dưỡng hai con nhỏ của anh Tánh cho đến khi 18 tuổi. Đó là cháu Trần Mai Gia Khánh (7 tuổi) và cháu Trần Mai Khánh Vy (27 tháng tuổi). Bên cạnh đó, Ban quản lý dự án Thăng Long phải chịu trách nhiệm về chi phí mai táng, bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 13.12, trao đổi với PV Dân Việt, ông Vũ Ngọc Dương - Phó Tổng giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long cho biết, đơn vị đã đến chia buồn với gia đình anh Tánh và phúng viếng 50 triệu đồng.

Sáng 23.12, phóng viên DV đã gọi điện, nhắn tin hỏi về việc gia đình ông Tánh đề nghị khởi tố lãnh đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm của ông Dương.

"Ổ gà" được vá víu trên QL1 qua Phú Yên.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Khả Thành (Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên) cho biết, diễn biến ban đầu của vụ việc trên đã đủ cơ sở pháp lý để khởi tố vụ án hình sự được quy định theo điểm a, khoản 1, Điều 281 Bộ Luật hình sự năm 2015. Cụ thể, đó là việc đơn vị trách nhiệm đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về duy tu, bảo dưỡng, quản lý để công trình giao thông, không bảo đảm trạng thái an toàn kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình liên quan đến bảo đảm an toàn giao thông.

Luật sư Nguyễn Khả Thành nói: “Thực tế trong trách nhiệm được giao, Ban quản lý dự án Thăng Long đã để xảy ra xuống cấp, xuất hiện “ổ gà” ở QL1 đoạn qua tỉnh Phú Yên, bị Bộ GTVT nhắc nhở nhiều lần và yêu cầu sửa chữa. Thế nhưng Ban này thiếu trách nhiệm trong quá trình sửa chữa, duy tu đoạn đường trên, làm ảnh hưởng đến giao thông, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của anh Tánh. Điều này cho thấy, hoàn toàn đủ điều kiện để có thể khởi tố hình sự đối với người chịu trách nhiệm của Ban quản lý dự án Thăng Long”.