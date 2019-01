Chỉ có người bạn láng giềng nghèo Việt Nam đến cứu giúp Campuchia

(Dân Việt) Ngày 4.1, tại Hà Nội, Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7.1.1979 – 7.1.2019) được tổ chức trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới dự.

Thủ tướng đọc diễn văn tại buổi Lễ kỷ niệm (ảnh VPG).

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, năm 1975, ngay sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân Campuchia chưa kịp hưởng hòa bình lại rơi vào bi kịch lớn của dân tộc. Tập đoàn phản động Pol Pot đặt dân tộc Campuchia trước thảm hỏa diệt chủng khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử loài người, như lời Trung đoàn trưởng Hun Sen lúc đó: “Chúng ta chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng và ngồi chờ cái chết”. Hơn thế nữa, Tập đoàn phản động Pol Pot còn đưa quân gây chiến tranh biên giới Tây Nam của Việt Nam, giết hại hàng vạn dân thường, phần lớn là người già, phụ nữ, trẻ em; đốt cháy hàng vạn ngôi nhà, tài sản của người dân.

Trong lúc nguy nan, khó khăn nhất của cách mạng Campuchia, cùng với nhiều người Campuchia yêu nước lúc đó, Trung đoàn trưởng Hun Sen đã đặt niềm tin vào Việt Nam, nước có khả năng giúp đỡ và có thể giúp đỡ chỉ có duy nhất là Việt Nam. Quân và dân Việt Nam đã chia sẻ khó khăn, giúp đỡ, huấn luyện nhiều cán bộ Campuchia trở thành lực lượng nòng cốt và từng bước phối hợp với lực lượng nổi dậy trong nước đấu tranh chống Tập đoàn phản động Pol Pot.

Mặc dù còn chưa kịp khắc phục hậu quả nặng nề của hơn 20 năm chiến tranh, nhưng theo lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, với tinh thần “giúp bạn là tự giúp mình”, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã quyết tâm sát cánh cùng nhân dân Campuchia chiến đấu.

Đến ngày 7.1.1979, Thủ đô Phnom Penh được giải phóng. Đây là chiến thắng có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại. Từ đó, nhân dân Campuchia hoàn toàn thoát khỏi chế độ diệt chủng, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng đất nước. Thủ tướng Hun Sen đã đánh giá: Thắng lợi có được là do lực lượng cách mạng và nhân dân Campuchia kết hợp với sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam.

“Thật vinh dự khi người dân Campuchia đã trìu mến gọi những chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam là bộ đội nhà Phật. Ngày quân tình nguyện Việt Nam về nước, báo Pracheachon của Campuchia ngày 29.6.1989 đã ra xã luận viết: Trong những năm cực kỳ bi thảm dưới chế độ diệt chủng Pol Pot, trên thế giới này, có không biết bao nhiêu kẻ mạnh, kẻ giàu nhưng duy nhất chỉ có người bạn láng giềng nghèo Việt Nam đến cứu sống dân tộc ta mà thôi”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng khẳng định, chiến thắng ngày 7.1.1979 đã xóa bỏ hoàn toàn chế độ diệt chủng, hồi sinh dân tộc Campuchia, mở ra kỷ nguyên mới phát triển, độc lập, tự do, hòa bình, trung lập và phồn vinh.

Theo Thủ tướng, sau nhiều năm xét xử, với hàng trăm ngàn tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16.11.2018, phiên tòa bất thường trong hệ thống tòa án của Campuchia dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc đã chính thức ra phán quyết các cựu thủ lĩnh của Tập đoàn diệt chủng Pol Pot phạm tội ác diệt chủng chống lại nhân loại. Dù thời gian đã 40 năm trôi qua, phán quyết trả lại công lý cho những nạn nhân vô tội, bị tàn sát bởi bè lũ diệt chủng Pol Pot và một lần nữa khẳng định tính chính nghĩa sáng ngời và sự giúp đỡ vô tư, trong sáng của quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ, bộ đội tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân Campuchia, vượt qua muôn vàn thử thách cam go, hiến dâng cả máu đào của mình chiến đấu và chiến thắng trong cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả. Công lao to lớn đó mãi mãi được lịch sử khắc ghi trong thiên sử vàng đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Campuchia.

Tiếp nối truyền thống đoàn kết anh dũng hào hùng của chiến thắng ngày 7.1.1979, Thủ tướng cho biết, Việt Nam và Campuchia đang đẩy mạnh quan hệ theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ.

“Tôi rất vui mừng ngày nay có nhiều bạn trẻ của đất nước Chùa Tháp đang học tập, rèn luyện tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam mà có nhiều em là đại diện có mặt ngày hôm nay. Mong các em học tập thật tốt và mai này nối tiếp truyền thống anh em thân thiết của các bậc cha anh đi trước, đóng góp xứng đáng cho mối quan hệ ngày càng gắn bó tốt đẹp giữa hai nước chúng ta”, Thủ tướng nói...

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Tep Ngorn, Ủy viên Ban Thường vụ Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất, đồng thời luôn ghi nhớ công ơn to lớn không thể nào quên của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã có những hy sinh to lớn để giải phóng và cứu Tổ quốc và nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng tàn bạo, góp phần vào tiến trình tìm kiếm hòa bình cho đất nước Campuchia.