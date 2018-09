Chia tay đòi quà không được, người đàn ông cắn đứt tai bạn gái

(Dân Việt) Kết thúc cuộc tình, Thanh nhiều lần “đòi quà” đã tặng cho người yêu nhưng không được nên tìm đến nơi bạn gái làm để cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Thanh

Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa (Long An) đang hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Hoàng Thanh (31 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Cần Đước) về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, đầu năm 2016, Thanh và chị Vy (tên đã thay đổi, 25 tuổi, huyện Vĩnh Hưng, Long An) có quan hệ tình cảm và thuê phòng trọ sống chung với nhau như vợ chồng. Trong thời gian sống chung, Thanh có mua tặng chị Vy một điện thoại di động. Đến cuối năm 2017, cả hai kết thúc cuộc tình, chị Vy ra ngoài thuê phòng trọ ở riêng.

Thanh sau đó nhiều lần gặp chị Vy đòi lại điện thoại đã tặng khi cả hai còn mặn nồng nhưng chị Vy không trả.

Đầu năm 2018, Thanh đến công ty nơi chị Vy làm ở huyện Thủ Thừa để đòi lại điện thoại đã tặng thì cả hai xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, Thanh giật lấy hai bông tai của chị Vy, dùng răng cắt đứt dái tai của bạn gái trước khi bỏ đi.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thanh về tội cướp tài sản. Tuy nhiên, Thanh bỏ trốn khỏi nơi cư trú và mới đây Thanh bị bắt giữ.